Celebridades Aos 77 anos, Susana Vieira posa de maiô na beira de piscina e encanta internautas

Por Redação O Sul | 14 de março de 2020

Susana Vieira sorridente com cachorrinhos. Foto: Reprodução/Instagram Susana Vieira sorridente com cachorrinhos. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Susana Vieira surgiu sorridente em um clique compartilhado com seus seguidores do Instagram na sexta-feira (13). A atriz de 77 anos posou com um maiô branco ao lado dos seus cachorrinhos de estimação na beira de uma piscina.

O clique foi feito para uma revista e gerou diversos comentários. “Que amor”, disse um internauta. “Melhor atriz. Sempre será linda e marcante em nossas vidas”, elogiou outra.

Susana está interpretando Emília, que é uma viúva rica, na novela “Éramos Seis”, da TV Globo, e em entrevista recente ao TV Fama afirmou que está sempre pronta para novos desafios. A atriz também revelou que morre de medo de ficar pobre.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário