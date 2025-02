Brasil A General Motors anunciou que a produção do Chevrolet Onix e Onix Plus na fábrica de Gravataí será suspensa por mais de dois meses

A GM informou que a medida é necessária para equilibrar a produção e os estoques.(Foto: Divulgação GM)

A General Motors anunciou que a produção do Chevrolet Onix e Onix Plus será suspensa na fábrica de Gravataí, no Rio Grande do Sul, por mais de dois meses. A paralisação começa em 22 de abril e afetará entre 700 e 1.000 trabalhadores, incluindo fornecedores da região.

A decisão foi tomada junto ao Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí (Sinmgra) como parte de um ajuste à demanda atual do mercado. A GM informou que a medida é necessária para equilibrar a produção e os estoques, mas ainda não confirmou a data exata de retomada das operações.

Durante o período de layoff, os trabalhadores terão benefícios como vale-alimentação, décimo terceiro salário e participação nos lucros. Além disso, a empresa oferecerá cursos de capacitação para os funcionários afastados. O objetivo do acordo é minimizar os impactos financeiros da suspensão temporária.

A fábrica já havia programado outra paralisação entre fevereiro e março, período em que os 5.000 funcionários da unidade ficarão afastados por 20 dias de férias coletivas e 10 dias de licença remunerada. Com isso, a produção em Gravataí será reduzida por mais de três meses consecutivos.

Nos primeiros meses de 2025, as vendas do Chevrolet Onix e Onix Plus apresentaram queda. Em janeiro, foram emplacadas 5.600 unidades do hatch e 3.000 unidades do sedã. No total, a GM vendeu 19.700 veículos no Brasil no período, o que influenciou a decisão de frear a produção.

Além do ajuste nos estoques, a montadora se prepara para lançar a reestilização do Onix e Onix Plus na linha 2026. As mudanças devem incluir novo design frontal, painel digital e uma central multimídia maior. A unidade de Gravataí também fabricará um novo SUV compacto derivado do Onix, como parte do investimento de R$ 7 bilhões previsto até 2028.

A suspensão prolongada da produção pode impactar as vendas da Chevrolet no Brasil. No entanto, a empresa espera que, com os novos modelos e a estabilização da demanda, a produção volte ao ritmo normal nos próximos meses. As informações são do portal Terra.

Fundada nos Estados Unidos em 1908, a GM começou com a Buick, adquirindo a Chevrolet no ano seguinte, junto com as marcas Cadillac, Oldsmobile e Pontiac. Até 1930, o grupo já era dono de mais de 30 empresas automotivas, período em que expandiu seus negócios para o mercado europeu. No Brasil, eles chegaram em 1925, mais especificamente no bairro do Ipiranga, em São Paulo.

Durante a Segunda Guerra Mundial, a GM converteu quase todas suas fábricas para a construção de material bélico. Com o fim da guerra, a produção de automóveis da empresa voltou a crescer em ritmo acelerado, com diversos novos modelos sendo fabricados pelas diferentes marcas do grupo, sempre aprimorados por inovações técnicas e de design.

Em 1953, a GM do Brasil decidiu nacionalizar seus caminhões, com a aquisição de uma área de 1.634.008 metros quadrados em São José dos Campos, interior de São Paulo. Nessa época, paralelamente, conquistou o status de maior montadora do mundo.

