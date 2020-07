Mourão deu a declaração ao ser questionado se Mendes deveria se desculpar pela fala, feita durante uma transmissão pela internet no sábado (11). O ministro criticou a presença de militares da ativa no Ministério da Saúde, como o general Eduardo Pazuello, que responde de forma interina pela pasta desde maio e levou nomes do Exército para o órgão.

A fala do magistrado recebeu críticas do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Em nota, a Defesa repudiou as afirmações e informou que enviaria uma representação à Procuradoria-Geral da República contra o ministro do STF.