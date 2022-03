Geral General russo do alto escalão teria sido morto em combate, diz Ucrânia

Por Redação O Sul | 3 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Andrei Sukhovetsky, vice-comandante do 41º Exército de Armas Combinadas do Distrito Militar Central, morreu na quarta-feira. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um general russo de alto escalão foi morto na guerra com a Ucrânia, de acordo com um post de um deputado do grupo de veteranos russos na rede social VKontakte. Sergei Chipilev afirma que Andrei Sukhovetsky, vice-comandante do 41º Exército de Armas Combinadas do Distrito Militar Central, morreu na quarta-feira. A informação também foi divulgada pelos meios de comunicação e forças militares da Ucrânia. Sukhovetsky era major-general e comandava a 7ª Divisão Aérea russa.

No mesmo dia, o Ministério da Defesa da Rússia informou que 498 soldados russos morreram e 1.597 ficaram feridos na Ucrânia desde o início da operação militar de Moscou no país, em 24 de fevereiro. O alto volume de baixas, em apenas uma semana, pode expor uma potencial fraqueza de Putin. O nome do general russo não foi mencionado entre os mortos. A Ucrânia, no entanto, diz que o verdadeiro número de soldados russos mortos é maior do que Moscou admite.

“É com grande tristeza que tomamos conhecimento da trágica notícia sobre a morte de nosso amigo, o major-general Andrei Aleksandrovich Sukhovetsky, no território da Ucrânia durante uma operação especial”, diz o post.

A morte foi confirmada à agência Associated Press por uma organização de oficiais locais na região de Krasnodar, no sul da Rússia, porém, sem especificar as circunstâncias do óbito.

A informação da morte do general foi compartilhada pelo jornalista investigativo búlgaro Christo Grozev. “As forças armadas ucranianas anunciaram que mataram o major general Andrey Sukhovetskiy, comandante da Spetsnaz e vice-chefe do 41º Exército em Novosibirsk. Isso parece confirmado por um porta-voz da União de Paraquedistas da Rússia. Se confirmado, grande desmotivador para a Rússia”, diz o post de Grozev. As informações são do jornal O Globo e de agências internacionais de notícias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral