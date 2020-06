Mundo George Flyod, cuja morte impulsionou um movimento contra o racismo e a violência policial, é enterrado nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







George Floyd foi enterrado nesta terça-feira em Houston, cidade onde cresceu. (Foto: AFP)

Centenas de pessoas lotaram a igreja Fountain of Praise nesta terça-feira (9) em Houston, no Texas, para a cerimônia que antecedeu o enterro do corpo de George Floyd. A morte do ex-segurança negro durante ação policial deu início a uma onda de protestos nos Estados Unidos e no mundo.

Entre os presentes, estavam parentes de Floyd, religiosos e políticos texanos, e também os atores Jamie Foxx e Channing Tatum. Após a cerimônia, o corpo do ex-segurança foi levado em uma carruagem até o túmulo no cemitério Houston Memorial Gardens, em Pearland, no subúrbio de Houston, onde foi enterrado ao lado do corpo da mãe.

O ex-vice-presidente Joe Biden, pré-candidato à Presidência dos Estados Unidos, enviou vídeo que foi apresentado durante a cerimônia. “Nenhuma criança deve precisar se perguntar aquilo que tantas crianças negras tiveram de se perguntar por gerações: ‘Por quê?'”, disse o democrata.

“Agora é hora de justiça racial. Essa é a resposta que nós devemos dar aos nossos filhos quando perguntam por quê”, acrescentou Biden.

A cerimônia também teve participação do cantor Ne-Yo, que chamou a morte de Floyd de “sacrifício” de um homem que “mudou o mundo”.

“Ele mudou o mundo para melhor. Quero agradecer pessoalmente George Floyd por seu sacrifício, para que meus filhos possam ficar bem no futuro”, disse.

Às 17h30, o cortejo com o corpo de Floyd deixou a igreja rumo ao cemitério onde o ex-segurança foi enterrado.

O funeral desta terça foi a última das homenagens com a presença do caixão de Floyd. A primeira cerimônia ocorreu na quinta-feira, em Minneapolis, cidade onde o ex-segurança foi morto. O prefeito da cidade, Jacob Frey, participou. Ele também foi homenageado em Raeford, na Carolina do Norte, onde nasceu, no sábado, e com um velório aberto ao público em Houston, na segunda-feira, que teve a presença do governador do Texas, Greg Abbott.

Homenagens a Floyd

Do lado de fora da igreja, dezenas de manifestantes demonstravam apoio à causa antirracista, com placas como “vidas negras importam” – frase usada há anos em manifestações contra o racismo e que, agora em 2020, ganharam força com a morte de Floyd.

“Há uma grande mudança, e todos, especialmente os negros, devem ser parte disso”, afirmou Kersey Biagase, que viajou mais de três horas para participar. Ele e a namorada usavam uma camisa com os dizeres “eu não consigo respirar”, além do nome de Floyd.

Policiais da Universidade do Sul do Texas fizeram a segurança da entrada da igreja, usando máscaras com a mesma frase, “eu não consigo respirar”, a última que Floyd disse antes de morrer. Essa universidade tem uma tradição de ter alunos negros, e fica perto de um conjunto residencial onde Floyd cresceu.

Caso George Floyd

George Floyd morreu em 25 de maio, após ser detido pela polícia em Minneapolis. Em imagens que foram divulgadas, um policial branco, Derek Chauvin, passou 8 minutos e 46 segundos pressionando seu pescoço com o joelho, enquanto ele dizia que não conseguia respirar. Nos minutos finais, Floyd não se mexia mais. Segundo a policia local, ele foi detido por supostamente usar uma nota falsa de US$ 20 em um mercado.

Chauvin e outros três policiais que também participaram da abordagem foram demitidos e acusados legalmente pela morte de Floyd. Eles podem ser condenados a até 40 anos de prisão cada.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo