Colunistas Geraldo Alckmin assina no RS incentivo que garante investimentos para a indústria química

Por Flavio Pereira | 14 de janeiro de 2025

Retomada do regime especial para a indústria química melhora competitividade de um setor que gera 2 milhões de empregos. (Foto: Divulgação/Cadu Gomes/VPR)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

A Assessoria do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, confirmou sua agenda sexta-feira (17) em Triunfo, no Rio Grande do Sul. O foco será o anúncio de investimentos das empresas Braskem, Innova, Grupo OCQ e Unipar no Polo Petroquímico. Os investimentos se beneficiam dos incentivos fiscais criados pelo Regime Especial da Indústria Química (Reiq) para empresas que ampliam sua capacidade instalada ou implementam novas plantas, o que é o caso destas empresas do setor químico. O retorno do Regime Especial para o setor químico foi autorizado em agosto do ano passado por Geraldo Alckmin no âmbito do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que ele acumula com a vice-presidência. Os investimentos da Braskem, Innova, Grupo OCQ e Unipar serão distribuídos entre as suas plantas instaladas não só no Rio Grande do Sul, mas nos estados de São Paulo, Bahia e Alagoas.

Setor gera 2 milhões de empregos

A retomada do regime especial para a indústria química melhora as condições de competitividade de um setor que gera 2 milhões de empregos diretos e indiretos no país e responde por 11% do PIB Industrial, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim).

“Trata-se de um setor estratégico para o projeto de neoindustrialização e o fortalecimento da indústria como um todo. O Reiq é fundamental para garantir competitividade nesse mercado, gerando emprego e renda”, avalia Geraldo Alckmin.

Geraldo Alckmin critica ditadura de Maduro na Venezuela

Geraldo Alckmin, na última semana, num raro voo solo, destoou do silêncio de Lula sobre o tema da Venezuela, e declarou claramente que considera “lamentável” a posse do ditador Nicolás Maduro, para seu terceiro mandato consecutivo. Segundo Alckmin, “regimes autoritários prejudicam o fortalecimento da democracia”.

Presidente da Assembleia Legislativa assumirá hoje o governo do Estado

O deputado Adolfo Brito confirmou que já firmou um acordo com o DAER e a Empresa RGS assegurando que máquinas, equipamentos e equipe estão a caminho para a recuperação estrutural da ERS-400, entre Candelária e Sobradinho.

Interiorização do governo em Sobradinho na quarta-feira

Segundo Adolfo Brito, está agendada a interiorização do governo para esta quarta-feira, (15), às 10 horas em Sobradinho, com a presença de vários secretários de Estado para um encontro com prefeitos, vereadores e entidades da sociedade civil, a fim de ouvir a comunidade regional.

Paparico Bacchi assume o comando interino da Assembleia

O deputado Paparico Bacchi assumirá a presidência do parlamento gaúcho nestes dois dias (14 e 15), já que o atual presidente, deputado Adolfo Brito, estará no comando do Executivo estadual durante o período. Paparico avaliou ontem que “é uma honra e uma responsabilidade representar novamente o Parlamento. Meu compromisso é dar sequência ao trabalho com seriedade e diálogo”, destacou.

TCE de olho

Fonte oficial do Tribunal de Contas do Estado informou ontem à coluna, que atos gestão pública do município de Dom Pedro de Alcântara serão examinados com lupa pelo órgão.

Germano Rigotto designado para o Conselho da FIESP

O ex-governador Germano Rigotto passou a integrar o Conselho Superior de Estudos Nacionais e Política – COSENP da FIESP. A designação foi comunicada a Rigotto, pelo Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Josué Gomes da Silva. O Conselho é presidido pelo ex-presidente da República Michel Temer. Germano Rigotto disse à coluna que “com muita honra, será um dos desafios que terei neste 2025”.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

