O gerente de futebol do Sport Recife, Jorge Andrade, recebeu uma proposta do Inter e pode deixar a Ilha do Retiro nos próximos dias. O profissional teria dito a alguns integrantes do clube que estaria analisando se iria para Porto Alegre ou não.

Segundo informações dos bastidores, o gerente deve deixar Recife nas próximas horas. Durante a entrevista coletiva mais recente, Andrade comentou sobre as informações publicadas pelos jornalistas.

“Especulações do meu nome no Internacional. Não é a primeira vez que acontece em função da minha origem, onde eu comecei. Algumas vezes isso aconteceu. A gente respeita os funcionários que têm lá, eu sou funcionário do Sport, então a gente continua o trabalho”, disse Andrade.

“Sem resposta, sem responder. Essa é a declaração”, completou após ser perguntado por um jornalista se iria ficar ou não no Sport.