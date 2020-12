Grêmio Geromel e Maicon seguem como desfalques mas Grêmio pode ter David Braz contra o São Paulo

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 28 de dezembro de 2020

Os principais desfalques do Tricolor gaúcho para a partida contra o São Paulo, que acontece na próxima quarta-feira (30), pela Copa do Brasil devem ser do zagueiro Geromel e do volante Maicon. No entanto, quem deve retornar aos gramados é David Braz.

Braz está na fase final de recuperação do desconforto muscular sentido na eliminação para o Santos, na Copa Libertadores. A tendência é que a decisão se ele viaja ou não, seja tomada nas próximas horas, após o treinamento. Se confirmar a ida com a delegação, o jogador deverá fazer dupla com Kannemann, enquanto Rodrigues se mantém na reserva.

Já Geromel, tem poucas chances de ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi. O jogador sentiu problemas musculares na vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo, sendo substituído ainda no primeiro tempo. Nos últimos 4 dias, passou apostando no tratamento do desconforto muscular. Mas com o jogo se aproximando, são remotas as chances de sua participação.

Assim como o volante Maicon, que não deve viajar com a delegação à São Paulo. O jogador ainda reclama de dores na panturrilha.

Victor Ferraz, que sentiu cãibras também na partida contra o São Paulo, fez trabalhos de recuperação e vai ao jogo. Em caso de substituição, Renato terá Vanderson e Thaciano à disposição – ambos atuaram como laterais direitos na vitória sobre o Atlético-GO.

Como Renato evita dar informações sobre a situação dos jogadores, a escalação confirmada sairá apenas 1 hora antes da partida.

O jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o São Paulo será no Morumbi, na próxima quarta-feira (30), às 21h30. Você pode acompanhar tudo aqui na Rádio Grenal.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio