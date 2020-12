Grêmio Diego Souza projeta duelo contra o São Paulo mas alerta para arbitragem: ”Se deixar eles apitam o jogo”

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 29 de dezembro de 2020

Autor do gol que garantiu a vitória gremista sobre o São Paulo no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, Diego Souza, concedeu uma entrevista coletiva na manhã dessa terça-feira (29). O artilheiro tricolor na temporada afirmou que espera um Grêmio com a mesma postura do primeiro jogo. Mas também, alertou para problemas com a arbitragem, que já ocorreu outras vezes contra esse mesmo São Paulo.

Ainda que haja vantagem por ter vencido o jogo por 1 a 0, Diego reconhece que mesmo fora de casa, a equipe não pode mudar o comportamento nessa quarta-feira (30).

”A gente jogou contra o São Paulo duas vezes esse ano, uma equipe muito qualificada. O Grêmio precisa ter a mesma postura, com marcação, quando tiver a bola ter personalidade para jogar, incomodar o São Paulo. A equipe deles costuma pressionar o adversário, se você não se prepara, pode pagar um preço muito alto. Precisamos ter a mesma postura que tivemos no primeiro jogo, brigando até a última bola.”, disse o centroavante.

A primeira partida da semifinal foi rodeada de polêmicas envolvendo a arbitragem, e não foi a única. No empate em 0 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, dia 17 de outubro, também gerou discussões sobre o apito. Para Diego Souza, o ambiente já é esperado pela competitividade da partida, no entanto, foi feito o alerta para a arbitragem.

”É uma decisão, não da para esperar menos. Os nervos ficam à flor da pele, tem que ter concentração total. Mas a equipe do São Paulo pressiona a arbitragem o tempo inteiro, é muito chata dentro de campo e a gente tem que estar ligado. Se deixar, eles apitam o jogo. É notório, nós vemos no jogo.”, concluiu.

O elenco gremista fez o último treino nessa terça-feira (29), embarcando para São Paulo na sequência. A partida contra a equipe de Fernando Diniz acontece nessa quarta-feira (30), às 21h30, no Morumbi.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

