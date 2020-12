Grêmio Projetando a partida contra o São Paulo, Matheus Henrique destaca: ”Quem duelar melhor, vai conseguir se classificar”

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 28 de dezembro de 2020

Falta apenas 3 dias para que 2020 acabe, no entanto, o Grêmio tem seu principal desafio do ano em 2 dias. Antes de virar a página e pensar nos planos para 2021, a decisão na semifinal da Copa do Brasil é prioridade. Na próxima quarta-feira (30), o Tricolor gaúcho entra em campo contra o São Paulo, no Morumbi, valendo uma vaga na final da copa milíonaria do Brasil. E para Matheus Henrique, volante do Grêmio, é hora de manter o foco e ir atrás do resultado.

O jogador de 23 anos concedeu uma entrevista coletiva na tarde dessa segunda-feira (28), projetando a partida decisiva. Com vantagem de 1 a 0 do primeiro jogo, Matheus reconheceu que o principal é a concentração e o modo como eles vêm se preparando para o duelo.

“Se tratando de uma semifinal de Copa do Brasil, se tem algo que temos que fazer é nos concentrar bastante, estudar o adversário que vamos enfrentar. Sabemos que não será nada fácil, nem para nós, nem para eles. A descontração vem depois. Agora é foco total no nosso trabalho. Sabemos que é o jogo do ano, mas queremos ter mais dois jogos do ano, que são os dois jogos da final. E nos preparamos para isso.”, disse.

Matheus ainda citou que a equipe deixou para trás a dolorosa eliminação na Copa Libertadores para o Santos e que se prepara diariamente para enfrentar a equipe de Fernando Diniz, atual líder do Campeonato Brasileiro.

“Quando acontece uma derrota ou eliminação, como foi para o Santos, tiramos muitas lições. Sabemos que não podemos cometer os mesmos erros. Mas nem vale a pena tocar nisso, para nós é página virada. Já demos a volta por cima no primeiro jogo contra o São Paulo, e também vencemos no Brasileiro. Isso mostra a força do nosso grupo. Temos qualidade e também somos fortes psicologicamente.”, concluiu o jogador.

Com a vantagem de 1 a 0 no placar, o Grêmio briga por vitória ou por um empate, às 21h30, da próxima quarta-feira (30), no Morumbi. Quem avançar, pega Palmeiras ou América-MG.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio