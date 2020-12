Após a partida, em entrevista coletiva, o técnico Renato Portaluppi elogiou a atuação do jovem, avaliando que Vanderson desempenhou bem seu papel: “O Vanderson é mais um garoto que temos dado oportunidade, estamos trazendo para se ambientar no profissional. Estávamos há pouco em três competições, problemas vão aparecer. Já o conhecíamos, é um garoto que tem se destacado lá embaixo, conversei com ele e passei tranquilidade e confiança. Foi o que fez e, enquanto esteve em campo, esteve muito bem“, completou.

A escalação do jovem, quarto na hierarquia da lateral-direita gremista, passou pela preservação de Victor Ferraz, titular da posição. O reserva imediato, Orejuela, se recupera de uma lesão muscular, e Léo Gomes ainda está em processo de recuperação após duas cirurgias no joelho direito.

Em 2020, o lateral-direito renovou seu contrato até o fim de 2023, mas com uma cláusula automática de mais um ano. Além disso, possui uma multa rescisória na casa dos 50 milhões de euros (cerca de R$ 315, 6 milhões na cotação atual). O jovem veio do Rio Branco de Americana e já possui uma convocação para a seleção brasileira sub-20. No contrato entre Grêmio e Rio Branco, cada um possui 50% dos direitos do jogador. No entanto, o tricolor tem a opção de compra de mais 20%.