Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2024

O zagueiro já anunciou a sua aposentadoria ao fim de 2024 Foto: Lucas Uebel/Grêmio O zagueiro já anunciou a sua aposentadoria ao fim de 2024. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Nesta quarta-feira (13), em Sessão Solene no Plenário Otávio Rocha da Câmara Municipal da Capital, Pedro Geromel, do Grêmio, recebeu o título honorífico de Cidadão de Porto Alegre, honraria recebida por pessoas que tenham prestados serviços relevantes para a cidade. O zagueiro vive na Capital desde janeiro de 2014.

“Para nós, quando veio jogar no Grêmio, foi um misto de surpresa e também de alegria, por toda a trajetória construída. É a tua figura como pessoa que esta cidade resolve homenagear. Não podíamos deixar passar, a partir do encerramento da sua carreira como atleta, esta nomeação. Que sirvam tuas façanhas como modelo para os jovens que vem aí no esporte. Que teu exemplo possa ser seguido pelas novas gerações. Quero agradecer em nome da Casa por ter escolhido o Grêmio e a cidade de Porto Alegre para estabelecer sua família”, disse o vereador Cláudio Janta.

“Fico feliz de ter a oportunidade de falar por tantos dirigentes que trabalharam com o Geromel. Me arrisco a dizer que falo também por 10 milhões de gremistas nesse momento. Geromel, tu representas tudo aquilo que a gente espera de um jogador de futebol. Toda a tua raça, a tua qualidade, a tua postura dentro e fora de campo. As pessoas costumam lembrar somente das vitórias, mas gosto de lembrar dos momentos que não são tão bons. Nessas horas vemos o verdadeiro homem, de fibra e de coragem. Se faz justíssima esta homenagem. Tu és daqueles atletas que transcendem a questão do clube. Quero te agradecer por tudo que fizeste pelo Grêmio e pela cidade. O que vai ficar pra mim sempre é o verdadeiro cidadão, educado e ao mesmo tempo competitivo, líder dentro e fora do campo”, completou o presidente do Grêmio Alberto Guerra.

Geromel recebeu o carinho dos gremistas presentes, autografando dezenas de camisas tricolores. “Eu cheguei aqui em Porto Alegre em 2014, há mais de 10 anos. Não escolhi a cidade e o Grêmio, mas o Clube e Porto Alegre que me escolheram. Sou muito grato por isso. Pra mim, estar aqui hoje recebendo mais esse título é um prazer, uma honra e um grande privilégio. Muito obrigado”, finalizou o atleta gremista. O jogador anunciou sua aposentadoria após o fim desta temporada.

