Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2024

Durante a data FIFA, Grêmio se prepara para enfrentar o Juventude no Brasileirão Foto: Lucas Uebel/Grêmio Durante a data FIFA, Grêmio se prepara para enfrentar o Juventude. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na manhã desta quarta-feira (13), o elenco do Grêmio se apresentou para mais um dia de trabalho no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. O Tricolor se prepara durante a data FIFA para enfrentar o Juventude, no dia 20 de novembro, na Arena. A partida será válida pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro.

Os atletas iniciaram o aquecimento como de costume, acompanhados por Mário Pereira, preparador físico, e sua equipe, que montaram um circuito de força, arranque e velocidade.

Sob o comando de Renato Portaluppi, o elenco foi dividido em quatro grupos que se enfrentavam alternadamente em dois campos reduzidos. O objetivo focava em efetividade no ataque para romper o setor defensivo da equipe adversária e marcar o gol. Para finalizar, os atletas realizaram um treinamento com corrida leve e chutes a gol.

2024-11-14