Inter Inter volta aos treinos com foco em partida contra o Vasco pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2024

Inter realiza treino aberto no CT Parque Gigante Foto: Ricardo Duarte/Inter Inter realiza treino aberto no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter, que enfrentará o Vasco da Gama no dia 21 de novembro, às 20h, no São Januário, no Rio de Janeiro, iniciou o período de treinamentos para a partida. Com alguns dias de folga do campeonato devido a data FIFA, os atletas terão mais um tempo para preparação.

Na manhã desta quarta-feira (13), o treino foi aberto no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, onde os jogadores realizaram atividades físicas e táticas no gramado. Os trabalhos se iniciaram com trabalhos de força e exercícios intensos de um contra um. Após isso, o técnico Roger Machado deu sequência com atividades em campo reduzido.

O elenco se apresentou novamente nesta quinta-feira (14) para dar continuidade nos trabalhos.

2024-11-14