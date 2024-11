Feira do Livro Vendas da 70° Feira do Livro de Porto Alegre são maiores do que a edição passada

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Vendas da Feira do Livro 2024 animam os organizadores. Foto: PMPA/Divulgação (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Conforme dados divulgados pela Câmara Rio-Grandense do Livro, a 70ª Feira do Livro de Porto Alegre fechou os primeiros dez dias de programação comercializando 12% a mais do que no mesmo período da edição do ano passado.

No evento que ocorre até o dia 20 de novembro, com entrada gratuita, quase dois mil autores devem passar pela Praça da Alfândega, somando cerca de setecentas sessões de autógrafos. Considerada a maior a céu aberto da América Latina, a Feira do Livro de Porto Alegre conta com 72 bancas, sendo 62 gerais e 10 delas na área infantil e juvenil. O escritor Sergio Faraco é o patrono da edição de 2024.

O público estimado é de 1,5 milhão de visitantes durante os vinte dias de realização e que neste ano reforça a relação especial entre o tempo e a Feira como inspiração para a campanha “O tempo passeia por aqui” que marca a edição comemorativa.

“Mais do que nunca os gaúchos abraçaram a Feira do Livro e estão sendo fundamentais para a retomada do setor livreiro. É muito emocionante ver o movimento nas bancas, as filas de autógrafos, as escolas prestigiando as atividades”, destaca Maximiliano Ledur, presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, ressaltando os esforço realizados para manter a realização do evento mesmo após a enchente histórica deste ano.

INFORMAÇÕES GERAIS:

O coração da cidade, na Praça da Alfândega, no Centro Histórico de Porto Alegre, é de fácil acesso para quem vem de todos os cantos do Rio Grande do Sul e do Brasil, seja por transporte público ou particular. Há área azul para estacionamento, além de outras opções.

O agendamento escolar para a programação da primeira infância deve ser solicitado pelo e-mail visitacaoescolar@gmail.com.

Locais dos autógrafos:

Praça de Autógrafos Gerdau: sessões individuais (no meio da Praça da Alfândega)

Praça de Autógrafos Coletivos: sessões coletivas (Praça da Alfândega, ao lado da Área Infantil e Juvenil)

A Feira do Livro de Porto Alegre vai até o dia 20 de novembro, com horário de funcionamento das 10h às 20h.

A programação completa pode ser acessada clicando ao lado: FEIRA DO LIVRO 2024.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Feira do Livro

https://www.osul.com.br/vendas-da-70-feira-do-livro-de-porto-alegre-sao-maiores-do-que-a-edicao-passada/

Vendas da 70° Feira do Livro de Porto Alegre são maiores do que a edição passada

2024-11-13