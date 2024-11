Futebol Seleção Brasileira enfrenta a Venezuela pelas Eliminatórias da Copa do Mundo; acompanhe

A partida é válida pela 11° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 Foto: Rafael Ribeiro/CBF Dorival não cria suspense na escalação e confirma titularidade de Vini Jr. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Nesta quinta-feira (14), a Seleção Brasileira enfrenta a Venezuela, no Monumental de Maturín, às 18h. A partida é válida pela 11° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Após as duas vitórias do time comandado por Dorival Júnior na última data FIFA, o Brasil alcançou a quarta colocação na tabela, com 16 pontos, recuperando a confiança do elenco, que ganhou a terceira partida consecutiva.

Caso vença a partida, a Seleção pode chegar a vice-liderança, ultrapassando o Uruguai, com 16 pontos, e a Colômbia, com 19 pontos, que se enfrentam nesta sexta-feira (15). A Venezuela briga para voltar a zona de classificação. Graças a derrota na última rodada para o Paraguai, a seleção caiu para a oitava colocação, com apenas 11 pontos. Por outro lado, os venezuelanos estão invictos jogando em Maturín. Na partida entre Brasil e Venezuela que ocorreu no primeiro turno, as equipes terminaram empatadas por 1 a 1, quando a Seleção Brasileira ainda era comandada por Fernando Diniz.

Seleção Brasileira enfrenta a Venezuela pelas Eliminatórias da Copa do Mundo; acompanhe

