25 de março de 2020

Foto: (Divulgação/S.C.Internacional)

O Gigantinho passará a ser mais um instrumento das autoridades no combate e prevenção ao Covid-19. Depois de disponibilizar a estrutura, o Inter recebeu e aceitou o pedido oficial da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos para a utilização das dependências do local.

A estrutura do ginásio será cedida até o dia 30 de junho, inicialmente. O Gigantinho servirá para abrigar o público mais vulnerável, com dificuldade na prevenção e tratamento do Covid-19. Nesta quarta-feira, o clube irá receber as diretrizes operacionais.

Além do Gigantinho, a diretoria do Inter também disponibilizou o Centro de Eventos Arthur Dallegrave como suporte. No ano passado, a estrutura também foi utilizada para o acolhimento dos desabrigados durante os dias com baixas temperaturas.

