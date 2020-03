Inter Inter tem diagnosticado 2° caso de coronavírus

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

Humberto César Busnello (primeiro à esquerda) testou positivo para o Covid-19 Foto: Divulgação/S.C.Internacional) Foto: Divulgação/S.C.Internacional)

O Inter teve confirmado o segundo caso de coronavírus em sua diretoria. Depois do presidente Marcelo Medeiros, o quarto vice-presidente, Humberto Busnello, também testou positivo para o Covid-19.

Apesar dos casos, momentaneamente, nenhum dos atletas teve diagnóstico do vírus. O colorado segue com as atividades paralisadas por tempo indeterminado em virtude pandemia de coronavírus.

Mesmo não havendo confirmação por parte das autoridades, o jantar entre as diretorias de Grêmio e Inter para celebrar o Grenal histórico da Libertadores pode ser sido o meio de contágio do vírus. Pelo lado do tricolor, quatro dirigentes, que estiveram no evento, também contraíram o Covid-19: o presidente Romildo BolzanJr., os vice-presidentes Cláudio Oderich e Marco Bobsin, além do Assessor Adjunto da Presidência Eduardo Fernandes.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

