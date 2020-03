Esporte O Inter crê em sensatez e boa relação para negociar férias e salários com seus atletas

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

O Inter irá iniciar nos próximos dias as conversas com o grupo de jogadores para a negociação de férias e salários. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter já está em fase final do estudo para medir os impactos da paralisação momentânea do futebol, por conta do Covid-19. E, com os prejuízos nas receitas, o clube indica que irá iniciar nos próximos dias as conversas com o grupo de jogadores para a negociação de férias e salários.

Para resolver as questões trabalhistas, a direção do colorado crê na sensatez e se mostra otimista por uma resolução tendo em vista a boa relação com o elenco, como apontou o vice-presidente Alexandre Chaves Barcellos, em entrevista à Rádio Grenal.

“Levando em conta a boa relação que temos com os nossos atletas, em uma situação difícil como essa, vamos negociando com eles, dentro de uma sensatez, pra chegar a um acordo. Não podemos forçar nada. Negociamos sempre diretamente com os nossos atletas, passando aquilo que podemos fazer. No olho no olho, dentro de uma sensatez, vamos chegar a um denominador comum junto com eles”, declarou o dirigente.

Enquanto o futebol segue suspenso, a Comissão Nacional de Clubes (CNC), apresentou uma proposta para a Federação dos Atletas Profissionais de Futebol para a resolução de questões trabalhistas envolvendo os clubes e atletas. Entre as medidas, estão a concessão de férias coletivas de 20 dias e a redução de remuneração dos atletas em 25% durante o período de suspensão das competições.

