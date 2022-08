Polícia Ginecologista acusado de abusar de mais de 30 pacientes é preso em Ijuí

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2022

Após ter a prisão decretada, o médico, de 69 anos, se entregou. Ele nega as acusações Foto: FreePik Após ter a prisão decretada, o médico, de 69 anos, se entregou. Ele nega as acusações. (Foto: FreePik) Foto: FreePik

O ginecologista acusado de abusar sexualmente de mais de 30 pacientes em Ijuí, no Noroeste do Rio Grande do Sul, se apresentou, na manhã desta quarta-feira (17), na Penitenciária Modulada da cidade.

Denunciado pelo Ministério Publico, o médico, de 69 anos, teve a prisão preventiva decretada nesta semana pela Justiça. De acordo com o juiz Eduardo Giovelli, da 2ª Vara Criminal de Ijuí, o homem responde a dois processos envolvendo denúncias de 34 pacientes.

Entre os relatos de abusos, algumas mulheres revelaram que foram masturbadas pelo ginecologista durante as consultas. O médico, que atendia em um consultório particular e alegava, segundo as vítimas, ser especializado em sexologia, nega as acusações, conforme a sua defesa.

De acordo com o juiz que decretou a prisão, a medida se justifica diante da materialidade dos fatos e dos indícios de autoria. Os abusos estariam ocorrendo há mais de dez anos.

