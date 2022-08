Polícia Preso traficante que tentou matar dois policiais civis no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2022

O criminoso estava em uma casa na zona rural de Parobé Foto: Polícia Civil/Divulgação O criminoso estava em uma casa na zona rural de Parobé. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil prendeu preventivamente na manhã desta quarta-feira (17), em Parobé, no Vale do Sinos, um criminoso que atirou contra dois policiais durante uma operação contra o tráfico de drogas em Novo Hamburgo, no dia 10 deste mês.

Na ocasião, os agentes realizavam uma ação em um condomínio popular e foram recebidos a tiros pelo indivíduo, que acabou baleado na mão, mas conseguiu fugir. Um dos policiais civis teve ferimentos na barriga e no joelho e está afastado do trabalho por tempo indeterminado. O outro agente não foi atingido. No dia da operação, dois traficantes foram presos.

Nesta quarta, a polícia encontrou o atirador em uma casa pertencente a uma facção criminosa na zona rural de Parobé. Ele possui diversos antecedentes criminais e foi preso por tentativa de homicídio.

