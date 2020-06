Celebridades Giovanna Ewbank conta como Títi “invadiu” momento de intimidade

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2020

Apresentadora e marido, Bruno Gagliasso, relataram que situação inusitada aconteceu durante a quarentena Foto: Reprodução/Instagram Apresentadora e marido, Bruno Gagliasso, relataram que situação inusitada aconteceu durante a quarentena. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Giovanna Ewbank, 33 anos de idade, contou que ela e o marido, o ator Bruno Gagliasso, de 38 anos, foram alvos de um flagra indiscreto da filha mais velha, Títi, de 7.

“A gente foi tomar banho. Tinha deixado a Títi fazendo a aula online por Facetime. De repente, a Títi entra no banheiro com o celular na mãe e a professora [conectada] e fala: ‘Acabei a lição’”, contou a apresentadora, aos risos, ao gravar um vídeo para seu canal do YouTube com a participação do casal de jornalistas Fernanda Gentil e Priscila Montandon.

Giovanna e Bruno são pais de Títi e Bless, de 5 anos de idade, e esperam a chegada de Zyan, primeiro filho biológico do casal previsto para nascer em julho.

Juntos há dez anos, o casal afirma que o relacionamento está mais sólido. “Não tenho mais saco para ser ciumenta”, afirmou a apresentadora, que será substituída por um time de famosos durante sua licença-maternidade no canal Gioh. Bruna Marquezine, Maisa e Larissa Manoela serão algumas das personalidades que farão parte do rodízio de apresentadores.

