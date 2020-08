Giovanna Ewbank e a filha, Títi, de 6 anos, provaram em foto nesta segunda-feira (24) que estilo pode, sim, ser hereditário. A apresentadora apareceu produzida no clique em frente ao espelho com a menina – cuja cumplicidade foi elogiada pela mãe em post recente.

“Mini me [mini eu, em tradução livre do inglês]”, apontou a artista, em um look com vestido estampado, casaco em tom terroso e tênis. A pequena, por sua vez, estava com uma produção parecida com macacão colorido, casaco branco e tênis.

Na legenda, a mulher de Bruno Gagliasso completou: “E não é que ela já faz foto do look dela? Não aguento”. Um time de famosas elogiou a sintonia de mãe e filha nos comentários. “Lindas”, escreveu Taís Araújo. Mãe e stylist da apresentadora, Deborah Ewbank destacou a semelhança das duas: “Mini Gio”. Giovanna Lancellotti adicionou emojis apaixonados com uma exclamação: “Aff!”

Giovanna Ewbank também é mãe de Bless, de 5 anos, e Zyan, de quase 2 meses. E tem compartilhado muitos momentos no estilo maternidade real depois do nascimento do caçula. No sábado (22), ela deixou à mostra o sutiã de amamentação em uma foto com casaco listrado e calça: “O sutiã de amamentação agora faz parte de todos os looks (risos)”.

Em entrevista recente, o marido de Giovanna justificou a escolha do casal de compartilhar momentos em família nas redes sociais. De acordo com o ator, a exposição dos filhos é um reflexo da carreira dos dois.

“Seria melhor mostrarmos uma foto tirada por nós do que ter paparazzi na nossa porta. Então, esconder o Zyan não faria sentido. Não adianta, somos pessoas públicas. Se andasse com uma sacola na cabeça do meu filho, a curiosidade só aumentaria”, argumentou.

Ativo na rotina com o caçula, Bruno dividiu um clique de um momento especial com o pequeno no Instagram. “A chegada de um filho sempre transforma tudo ao redor. Foi assim com a Chissomo, com o Bless e não seria diferente agora. Essa semana dei o primeiro banho de chuveiro dele e foi um momento bem especial entre pai e filho. Confesso que estava inseguro, mas a forma como Zyan me olha faz tudo virar força. Seus olhinhos fixos em mim, atentos, criando uma conexão linda, como se ele fosse capaz de compreender o meu medo e dissesse ‘calma, ta tudo bem, papai'”, relatou.