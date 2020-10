Magazine Giovanna Lancellotti e amigas fazem ioga em pranchas em viagem à Bahia

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2020

Giovanna Lancellotti e amigas fazem ioga em prancha de SUP. (Foto: Reprodução/Instagram)

Giovanna Lancellotti encantou a web ao postar fotos praticando ioga com amigas sobre pranchas de stand up paddle em viagem à Bahia.

“Um pôr do sol pra recordar”, postou a atriz. A atriz já havia divulgado alguns momentos da viagem na qual aparece em uma cachoeira e, sozinha, em cima em uma árvore gigante no meio do mato. “Obrigada Natureza”, disse a atriz de 27 anos.

A atriz é defensora de causas ambientais. Além de levantar campanhas de preservação e de ajuda ao combate às queimadas, Giovanna também já viajou em uma expedição do Greenpeace pelos oceanos.

Ela está viajando com as amigas Fernanda Manzeli, Maria Cerrone e Luiza Viana e, no Instagram, vem compartilhando registros de momentos de lazer na praia de Itacaré. “Manas da luz, do amor e simplicidade, derreteu-se Giovanna em um clique com as duas.

Mudança

Os últimos seis foram passados por ela ao lado da família, em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo e, ao se mudar, a atriz não se conteve e caiu no choro. Ela foi surpreendida também quando os arredores de sua casa em São Paulo foram tomados pelo fogo. Então, para descansar, Giovanna resolveu viajar com as amigas para a Bahia.

