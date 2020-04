Magazine Gisele Bündchen aluga mansão por R$ 394 mil mensais na Flórida

7 de abril de 2020

Modelo é casada com o jogador Tom Brady. Eles são pais de Benjamin, 9, e Vivian, 6

A modelo Gisele Bündchen, 39, e o marido, Tom Brady, 42, trocaram Massachusets pela Flórida. É que o jogador de futebol americano migrou do time New England Patriots para o Buccaneers, e o famoso casal foi obrigado a trocar uma mansão pela outra.

A propriedade em Massachusets está disponível, segundo o site americano House Beautiful, e pode ser comprada por US$ 34 milhões (cerca de R$ 178 milhões). Já a nova mansão do casal, que fica em Tampa pertenceu a Derek Jeter, famoso jogador de basquete americano. Eles vão pagar por mês US$ 75 mil (cerca de R$ 394 mil) de aluguel, mas têm a opção de comprá-la pelos mesmos US$ 34 milhões.

O casal deve decidir se fica ou não com a nova propriedade que aparenta ser maior. A casa à beira-mar tem 2,8 mil metros quadrados de área construída. São sete suítes, piscina com borda infinita, centro de entretenimento com cinema e sala de jogos. Há um píer particular, com elevadores para barcos.

A antiga mansão onde eles moraram nos últimos anos com os filhos Benjamin, 9, e Vivian, 6, fica na região luxuosa de Brookline e conta com sala de ioga, ginásios de esporte, campo de golfe, cozinhas gourmet, ambiente verde e salas de estar.

Além da casa principal, a propriedade conta ainda com uma construção anexa, que funciona como casa de hóspedes. Nela, está o estúdio de ioga de Bündchen, com paredes que se abrem para a circulação de ar natural, a fim de proporcionar uma experiência mais “zen”.

Após ser eliminado da NFL, torneio de futebol americano, com o New England Patriots, Tom Brady, que é o quarterback do time, resolveu se mudar de vez com a família, antes mesmo da negociação pela antiga casa ser realizada. Recentemente, o casal reduziu em US$ 5,6 milhões (equivalente a cerca de R$ 26 milhões) o valor pedido pela propriedade, à venda desde agosto de 2019.

