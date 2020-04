Magazine Justin Bieber tem mansão ridicularizada e vira meme: “Parece liquidificador”

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2020

A imagem do casarão caiu na internet, e internautas logo começaram a compará-la a diversas outras coisas por causa do formato e das paredes todas envidraçadas Foto: Reprodução A imagem do casarão caiu na internet, e internautas logo começaram a compará-la a diversas outras coisas por causa do formato e das paredes todas envidraçadas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Parece que a internet não está sabendo lidar com a mansão do cantor canadense Justin Bieber, 26. A imagem do casarão caiu na internet, e internautas logo começaram a compará-la a diversas outras coisas por causa do formato e das paredes todas envidraçadas.

“A casa do Justin Bieber parece mais um aeroporto”, disse um internauta. “A casa dele mais parece um liquidificador”, comentou outro. Houve até um outro que comparou a mansão à casa oficial dos Vingadores da Marvel.

Outros muitos seguidores resolveram criticar a arquitetura do casarão que fica localizado em Beverly Hills, em Los Angeles (Estados Unidos). “É muito feia”. A casa foi alugada em meados de 2015 pelo músico.

Justin Bieber segue isolado com a esposa, Hailey Baldwin, por causa do coronavírus. Ele teve de adiar a sua agenda de shows justamente por conta do problema que assola o mundo. De acordo com o site Variety, as apresentações começariam em maio. Agora, elas não têm previsão para acontecer. Ele até pede para que as pessoas que já haviam comprado ingresso permaneçam com ele.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine