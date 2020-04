Celebridades Pabllo Vittar pede indenização na Justiça contra Serasa por insinuar dívida com Anitta

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2020

Cantora diz que empresa se aproveitou de rumores para ganhar visibilidade Foto: Reprodução/Instagram Cantora diz que empresa se aproveitou de rumores para ganhar visibilidade. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Pabllo Vittar entrou com um pedido de indenização na Justiça contra a empresa Serasa. Isso porque no dia 6 de agosto de 2019, a empresa de análise de créditos publicou ilustração em sua página nas redes sociais citando, indiretamente, a artista.

“Devendo US$ 70 mil para uma cantora?”, provoca uma imagem divulgada nas redes sociais da Serasa, que tem uma explicação na legenda: “Usou o cartão da amiga para pedir um jatinho e não conseguiu pagar? A solução está aqui: Serasa Limpa Nome”, dizia a publicação.

Não demorou muito para que internautas citassem a briga de Anitta e Pabllo Vittar, do polêmico videoclipe da música “Sua Cara”. Na época, Anitta chegou a responder a empresa dizendo que achava muito triste fazer piada com um assunto “que é um pesadelo”.

Os advogados de Pabllo Vittar comunicaram à Justiça que a Serasa se aproveitou de rumores entre as duas artistas para ganhar visibilidade. “[Serasa] Está afirmando, de forma indireta e ardilosa, que o autor [Pabllo Vittar] está em dívida com a cantora”, disse um representante do departamento jurídico da cantora. “Ou seja: reforçando uma história mentirosa, queimando em praça pública o bom nome do autor, que por ser uma ‘drag queen’ já sofre toda sorte de preconceitos”, completou.

Ainda segundo a reportagem, os advogados de Pabllo Vittar pedem R$ 120 mil como forma de indenização. A assessoria de imprensa da cantora disse que não comentaria sobre o caso nem quis informar o nome do escritório de advocacia que cuida do caso. A Serasa não se manifestou até a publicação deste texto.

Relembre a briga

A briga aconteceu quando Anitta e Pabllo Vittar lançaram o videoclipe da música “Sua Cara” com o DJ Diplo em 2017. Anitta acusou a colega de não ter pago nenhuma parte da produção audiovisual que foi gravada no Marrocos e custou mais de US$ 70 mil (cerca de R$ 250 mil na época).

Após a gravação, Pabllo Vittar teria pedido cachê alto para participar de uma edição da festa Combatchy, criada pela própria Anitta, o que teria gerado a resposta em áudio. “O jato era caríssimo, o clipe eu tava pagando sozinha, muito pão dura, entendi. Pão dura ia ser, se eu pegasse e falasse assim: ‘Não, eu não vou pagar clipe nenhum, faz de qualquer jeito’. Agora o clipe caro pra cacete, US$ 70 mil. US$ 70 mil, amor! Sou pão dura?”, dizia ela no áudio.

Após o imbróglio, as duas quase não tocaram no assunto, mas Vittar chegou a dizer que não tinha raiva de Anitta, apesar de elas não se falarem nem serem amigas. Anitta também já disse que reconhece o talento da drag queen, mas que não deseja mais contato com ela.

