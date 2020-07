Celebridades Gisele Bündchen faz 40 anos: relembre fatos sobre a top brasileira

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Gisele vai completar 40 anos no dia 20 de julho. (Foto: Reprodução)

Não é novidade que Gisele Bündchen foi a modelo mais bem paga do mundo. Mas você sabia que esse status durou 15 anos, tendo sido superada só em 2017 por Kendall Jenner, quando já estava aposentada das passarelas (desde 2015). Aliás, lembra que o termo übermodel começou por causa dela? Sim, ela foi e continua super poderosa!

E apesar de estar afastada da correria dos desfiles, a brasileira continua sendo uma celebridade muito influente no mundo. A beldade vem promovendo a moda sustentável e é embaixadora da Boa Vontade do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Mas antes do reconhecimento internacional, Gisele já passou por dificuldades pessoais e foi alvo de polêmicas.

Em homenagem à musa, que completa 40 anos no dia 20 de julho, relembre a sua trajetória em alguns fatos curiosos sobre sua vida e carreira!

Origem

Gisele Caroline Bündchen nasceu em Horizontina, cidade no interior do Rio Grande do Sul, que teve colonização predominantemente alemã. Se ela fala a língua? Apesar de na escola ter tido aulas do idioma, a beldade revelou em entrevista que esqueceu boa parte do que aprendeu depois de muito tempo sem contato com a língua. ‘Mas meus pais falam alemão até hoje’, disse.

De família grande

Os pais de Gisele se chamam Valdir Bündchen e Vânia Nonnenmacher. A top tem cinco irmãs: Raquel, Graziela, Gabriela, Rafaela e Patrícia, sendo esta sua gêmea.

Jogadora de vôlei

Quando nem sonhava se tornar a modelo mais bem paga do mundo, Gisele tinha o sonho de ser jogadora de vôlei.

O início da carreira

Como tudo começou? Gisele tinha 13 anos quando foi descoberta por um olheiro. Onde ela estava? No McDonald’s!

Concurso

E mais: ela foi parar em um concurso de modelos sem saber que já estava participando! Gisele pensava que só iria só assistir a seleção! Apesar do susto inicial, ela foi escolhida, junto com outras quatro candidatas, para se arriscar na carreira de modelo em tempo integral em São Paulo.

Signo de Câncer

Canceriana, Bündchen já disse que se identifica com o seu signo. Apegada à família, a beldade ama sua casa, ‘seu santuário, todas as coisas aconchegantes’. Ou seja, o início da carreira foi muito difícil. Ela só queria ‘ir para o trabalho e ir para casa’.

Seu nariz já foi seu ‘calcanhar de Aquiles’…

Acredita que ela já foi rejeitada para alguns trabalhos porque o seu nariz era considerado grande?

Revelação

A primeira grande chance de Gisele foi aos 17 anos. Em 1997, a modelo começou a chamar a atenção do mundo em desfile do estilista Alexander McQueen em Londres.

Lança tendência

O reinado de Gisele começava… Por conta da sua beleza e atitude, em 1999, a Vogue decretou que era o ‘retorno da modelo sexy’.

Gisele Bündchen

O termo übermodel começou a ser usado por causa de Gisele Bündchen. A palavra tem origem do alemão e significa ‘acima’ ou ‘além’. Ou seja, a brasileira já era mais que uma top model.

Queridinha da Vogue

Em 1999, Gisele foi premiada a Modelo do Ano no VH1/Vogue Fashion Awards.

O mundo a seus pés

A musa brasileira foi eleita a ‘Garota mais Bonita do Mundo’ pela revista Rolling Stone.

Victoria’s Secret

O famoso show da Victoria’s Secret começou em 1995 e passou a ser transmitido para a TV em 2011. Bündchen se tornou angel no ano 2000.

Angel

Gisele foi angel da Victoria’s Secret de 2000 a 2007. Depois deste último ano, a modelo resolveu sair do show.

Uma das mulheres mais ricas do mundo

Em janeiro de 2007, a revista Forbes divulgou uma lista das 20 mulheres mais ricas do mundo do entretenimento. Bündchen apareceu em 16º lugar e na época estimava-se que ela tivesse um patrimônio de 70 milhões de dólares.

Poliglota

A modelo é fluente em inglês, espanhol, italiano.

Cinema

Gisele Bündchen tentou a carreira de atriz. Sua estreia foi em ‘Táxi’ (2004), filme estrelado por Jimmy Fallon e Queen Latifah. Na história, ela vivia a vilã Vanessa, uma líder de uma gangue de ladras de bancos.

A modelo também teve um pequeno papel em ‘O Diabo Veste Prada’ (2006). Gisele interpretou Serena, uma funcionária da revista Runaway, que aparece em apenas duas rápidas cenas.

Diva pop?

Gisele Bündchen também se arriscou no mundo da música… Para promover coleção de verão da H&M, a modelo cantou ‘Heart of Glass’, sucesso do Blondie, em versão produzida por Bob Sinclar. Sua investida como diva pop não agradou muito o público…

Lançou um livro

Em outubro de 2018, a musa lançou ‘Aprendizados – Minha Caminhada Para Uma Vida’. No livro de memórias, Gisele faz grandes revelações como o fato de ter tido ataques de pânico e até mesmo já ter pensado em suicídio.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades