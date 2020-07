Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 18 de julho de 2020

O estabelecido para o lançamento de Rafaella é que isso só acontecerá após a sua passagem por cursos de interpretação. Foto: Paulo Belote/Divulgação Foto: Paulo Belote/Divulgação

Globo não quer queimar etapas no lançamento de Rafaella Kalimann

Desde o momento em que a Globo decidiu fazer contrato com Rafaella Kalimann, a ex-BBB, para lançá-la como atriz, não foram poucas as sugestões para sua estreia.

“Verdades Secretas 2”, escrita por Walcyr Carrasco, por exemplo, apareceu entre elas.

O fato é que não tem nada até agora.

O estabelecido para o lançamento de Rafaella é que isso só acontecerá após a sua passagem por cursos de interpretação, no plural mesmo, bancados pela própria Globo.

Às pressas, nada será feito.

A ordem é não queimar etapas e de forma nenhuma precipitar este trabalho de preparação, porque há uma forte aposta no seu potencial. Segundo a dramaturgia da Globo, tudo será feito no devido tempo e sempre de acordo com as possibilidades.

TV Tudo

Música

A Band, no embalo das lives, está armando uma série de musicais para levar ao ar até o fim do ano.

Entre as pretensões, Zeca Pagodinho e Jota Quest, além de um programa já assegurado com Fábio Junior no Dia dos Pais.

Está difícil

Carlos Alberto de Nóbrega já apresentou várias propostas diferentes, para retomar as gravações e colocar conteúdo inédito da “Praça”. O programa, no ar, tem apresentado reprise de reprises.

A última ideia, em estudos, é tentar fazer virtualmente.

Hora de mudar

Oficialmente, não há nenhum projeto fechado para Marina Ruy Barbosa na Globo, após rápida participação em “Bom Sucesso”. Pelo menos é o que garante o seu estafe.

No entanto, todos parecem surpresos com a enorme repercussão de sua personagem, Eliza, em se tratando de uma reprise, como é o caso de “Totalmente Demais”.

Diversificar

Sobre Marina Ruy Barbosa ainda, há o desejo em que em seu próximo trabalho, uma novela ou série, ela apareça bem diferente de tudo que fez até agora.

A fase da mocinha comportada deve ficar no passado.

Parece

Sabe a visita do Tiago Abravanel, recentemente, à Band e a possibilidade dele ser escolhido para apresentar um programa de prêmios?

Pois é, parece que aquilo não deu em nada. O assunto, tudo indica, já caiu no esquecimento.

Demora

Considerando a grande possibilidade de a Globo colocar outra reprise no lugar de “Novo Mundo”, e aí sim, promover o lançamento de “Nos Tempos do Imperador”, os fãs de Larissa Manoela ainda terão que esperar muito para vê-la protagonizando “Além da Ilusão” na faixa das 18h.

Por baixo, fim do ano que vem. Por baixo.

C´est fini

Na tarde deste sábado, o “Caldeirão” vai estrear a nova temporada do “Quem Quer Ser um Milionário?”.

Serão 24 episódios até o final do ano. Luciano Huck começou a gravar na semana passada.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!

