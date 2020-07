Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 19 de julho de 2020

Novela voltará com adaptações para o "novo normal". (Foto: Record/Divulgação)

A televisão no geral, a exemplo de outras empresas, tem trabalhado para se adaptar ao “novo normal” por causa da pandemia do novo coronavírus. Portanto, enquanto os órgãos de saúde não encontram uma resposta eficaz contra a doença, que continua matando milhares de pessoas todos os dias, a melhor alternativa ainda é a prevenção.

Em se tratando de nossas novelas, que mobilizam dezenas de profissionais na frente e por trás das câmeras e se preparam para retomar gravações, os protocolos de segurança já foram definidos e explicados em videoconferências on-line. A autora de “Amor Sem Igual” Cristianne Fridman, por exemplo, já adaptou os 40 capítulos restantes da novela de acordo com o protocolo de segurança contra o coronavírus.

Dentre outas medidas, o drama protagonizado por Day Mesquita e Rafael Sardão voltará ao ar sem contato físico. Não haverá mais cenas de beijos, abraços, lutas… A escritora também reduziu e retirou figurantes. Alimentos em cena, só o mínimo necessário. Essas regras, vale ressaltar, também serão adotadas em “Gênesis”, da mesma Record, e em novelas da concorrência. “Amor Sem Igual”, salvo qualquer mudança, volta a ser gravada em 10 de agosto.

TV

Não é fácil

Vida de autor(a) de novela também tem os seus problemas ou surpresas pelo caminho. Cristianne Fridman, além de refazer 40 capítulos de “Amor Sem Igual”, por causa dos protocolos, ainda teve um trabalho extra, porque duas atrizes do elenco ficaram grávidas durante a “quarentena”. No caso, Yohama Eshima, a Tatiana, e Sthefany Brito, a Donatella.

Truque

É bem provável que as gravações envolvendo contato físico, em nossas novelas e séries, possam sofrer modificações na pós-produção. Isso já está em discussão. Outra coisa: cenas de flashback nunca estarão tão presentes como agora, principalmente as românticas, as mais quentes.

Expectativa

O ano fiscal do Grupo Disney termina, como se sabe, em setembro. E não está tão longe assim. Isso já provoca uma preocupação nos seus canais de esporte, ESPN e Fox Sports, em relação a medidas que possam ser anunciadas.

Está pronto

Devidamente adaptado ao “novo normal”, com regras de distanciamento e tudo mais, foi finalizado o roteiro de “Betinho”, a série biográfica sobre a história do sociólogo Herbert de Souza(1935-1997), que dedicou sua vida à luta pela liberdade e contra as injustiças sociais. Trata-se de uma produção exclusiva para a Globoplay, ainda sem datas de gravações.

Protagonista

O papel-título da série “Betinho” será interpretado por Júlio Andrade (foto), o mesmo de “Sob Pressão” e “1 Contra Todos”. Como se observa, o ator vai precisar se multiplicar no ano que vem, porque “Sob Pressão” também volta.

Bate – Rebate

·Há uma preocupação enorme na Teledramaturgia do SBT sobre o futuro das novelas…

·…Por causa da pandemia e a necessidade de reprises, atores contratados para a nova “Poliana” e outros profissionais temem que a novela não aconteça…

·…Consultado sobre o assunto, o SBT informa que os planos em relação à próxima novela não sofreram mudanças.

·Dony De Nuccio não fechou participação no “Bake Off Celebridades”…

·…Aliás, o objetivo dele, ainda, é um programa próprio, no SBT ou em outro lugar.

·Por causa do momento atual, a Ancine começa a analisar a possibilidade de filmes nacionais estrearem primeiro nas plataformas de streaming e depois no cinema…

·…O assunto foi colocado pelas produtoras e está na pauta da entidade…

·…Há o entendimento que, em função de agora, é preciso encarar a “distribuição digital” de frente.

C´est fini

Miguel Falabella explicou, outro dia, o motivo de ter ficado um pouco afastado das redes – entenda-se Instagram.

“É que agora preciso trabalhar”, contou, aos risos.

Fora da Globo, ele tem mergulhado em textos.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

