Por Flávio Ricco | 20 de julho de 2020

Rodrigo Lombardi e Sophie Charlotte interpretam Aracy de Carvalho e João Guimarães Rosa na série 'O Anjo de Hamburgo'. (Foto: Globo/ Divulgação)

“Hamburgo” não volta para não correr o risco de duas séries diferentes

Ao encontro da informação dada pela coluna, o diretor Jayme Monjardim (foto) declarou que as gravações de “O Anjo de Hamburgo”, parceria Globo e Sony, serão retomadas somente a partir do ano que vem. Numa projeção bem otimista, janeiro. Antes, a produção vai se reunir para reativar todo o processo.

O fato é que tanto Globo quanto Sony optaram por não apressar esses trabalhos, para não desfigurar ou ser obrigada a fazer concessões. A ordem é, quando for possível, seguir à risca o que desde o começo foi estabelecido e impossível de ser colocado em prática no momento atual.

Monjardim já tem 50% de material filmado, mas “em pedaços”, entre Buenos Aires e Rio, no antigo normal. Se, voltar agora, com os cuidados que são necessários, poderão parecer duas séries completamente diferentes, daí o objetivo de esperar e torcer por um cenário mais favorável.

TV Tudo

Aperitivo

A Sony tem um trailer da série “O Anjo de Hamburgo” editado, que alguns do seu elenco já assistiram. Caso do Rodrigo Lombardi, por exemplo. A impressão foi das mais positivas.

Final do concurso

A participação de Helena Fernandes em “Totalmente Demais”, na final do concurso que tem Eliza (Marina Ruy Barbosa) como vencedora, começa no dia 28. Helena gravou como ela mesma, fazendo menção a uma cena de “Malhação Sonhos”, na qual chamava atenção para a importância dos exames para prevenção do câncer de mama.

Zum Zum

Já existe o esforço de alguns setores, para que o cartão da Caixa, onde é depositado o auxílio emergencial, também possa ser utilizado para sorteios na televisão. Aí vai ficar bem estranho.

Boa fase

Neste mês de julho, considerando só os 13 primeiros dias, em 7, o “Hoje em Dia” alcançou a liderança em Porto Alegre. O programa agora conta com links, ao vivo, do Rio Grande do Sul.

Antes…

O SBT, na semana passada e por meio de videoconferência, voltou a falar no processo de retorno de seus profissionais. Primeiro “Produções, Área de Apoio à Produção e Técnica”. Na verdade, muitos desses setores nem chegaram a paralisar as suas atividades.

… E depois

Até o final de agosto, mês do aniversário do SBT, acredita-se que também os funcionários das áreas administrativas já estarão retomando as suas atividades. Só não há previsão nenhuma para os colaboradores do “grupo de risco”, que irão “permanecer em trabalho remoto”.

Anote

Após a confirmação de “A Força do Querer” no lugar de “Fina Estampa”, a dramaturgia da TV Globo trabalha na escolha das substitutas de “”Novo Mundo” e “Totalmente Demais”. “Flor do Caribe”, do Walther Negrão, está quase certa para as 18h. Falta ainda a das 19h. Não tem nada indicado por enquanto.

Vale dizer

A dramaturgia da Globo, sob a direção de Silvio de Abreu, mesmo diante das dificuldades atuais e a necessidade agora de recorrer a novas reprises, pretende seguir com a sua ordem de trabalhos sem alteração. Por exemplo: todos os autores, escalados para as diversas faixas de novelas, devem continuar escrevendo normalmente.

Bate – Rebate

· Silvio Santos impedido de gravar os seus programas…

·… Mas não se afasta do dia a dia do SBT. Por exemplo, em média são quatro telefonemas diários para o diretor do “Triturando”, Márcio Esquilo.

·A Jovem Pan ainda não tem um novo diretor de jornalismo…

·… Rodrigo Mariz, que era da Band, foi contratado, mas para diretor de redação…

·… Cuida de escala, chefias de repórteres, mas não interfere na linha editorial.

·O canal Arte1, da Band, estreia uma série de vinhetas nesta segunda-feira. São quatro peças que irão se revezar na programação…

·… A ideia é prestar uma homenagem a artistas de diferentes áreas, como Lygia Clark, Clarice Lispector, Nelson Rodrigues e Ludwig van Beethoven…

·…. Lispector e Clark completariam 100 anos em 2020…

·… Beethoven é lembrado na série também por conta de seus 250 anos. 2020 marca ainda 40 anos da morte de Rodrigues.

C´est fini

Domingo que vem, para São Paulo e alguns outros estados, a Globo vai transmitir São Paulo e Guarani, pelo campeonato paulista, direto da Vila Belmiro. Antes, nesta quarta, Corinthians e Palmeiras.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

