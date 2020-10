Celebridades Giselle Itié: “Ainda não consegui ter uma rotina com meu filho”

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2020

Atriz narra como tem sido o dia a dia em casa vivendo a maternidade real

Giselle Itié, 37 anos de idade, conta como tem sido seu dia a dia com o primeiro filho, Pedro Luna, de 7 meses, do relacionamento com o ator Guilherme Winter. Nos últimos meses, ela tem feito lives que costuma abordar a “maternidade real” como tema, levantando a bandeira que as mães precisam que se unir e se acolher.

“Ainda não consegui ter uma rotina com o meu filho. Eu vou dançando conforme as necessidades do Pedro Luna, mas temos uma agenda a seguir”, conta. “Mesmo amando os nossos filhos, é difícil cuidar deles sozinha, em tempo integral. Os pais devem se responsabilizar pelos seus filhos, sim”, pondera ela, afirmando que relação com Guilherme é “cheia de gratidão por ter um filho tão iluminado e saudável”, embora não estejam mais juntos como casal.

Ela narrou como são as 24 horas do dia dela com o Pedro: Giselle acorda entre 6h30 e 8 horas da manhã. “Depende de como o bebê dormiu durante a noite”. Após o despertar, “Brincamos um pouco na cama e quando levantamos, coloco o pequeno no carrinho. Ele me acompanha no banheiro, lavo meu rosto escovo os dentes. Depois preparo minha água morna com limão e a frutinha dele matinal”, diz.

Já alimentado, ela se prepara para próxima etapa que conta com a ajuda de sua mãe. “Deixo Pedro Luna com a vovó e faço meditação durante 30 minutos”. “Se estiver tudo tranquilo”, como ela ressalta, Giselle se prepara para atividades físicas, geralmente pratica ioga ou faz um treino aeróbico. Na sequência, uma rápida ducha, amamentar Pedrinho e o coloca para dormir em uma soneca.

