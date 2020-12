Magazine Giulia Be posta vídeo com Luan Santana e deixa fãs alucinados

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2020

"O que eu e Luan Santana realmente fazemos no camarim do Projac", escreveu Giulia. (Foto: Reprodução/Instagram)

Giulia Be deixou seus fãs alucinados ou postar um vídeo ao lado de Luan Santana no camarim do Projac minutos antes de participar do programa de Luciano Huck.

“Para vocês verem as coisas que eu e Luan Santana realmente fazemos no camarim do Projac kkkkk”, escreveu na legenda.

A dupla, que recentemente lançou a música “Inesquecível”, aparece brincando de escolher algumas opções como ‘acordar cedo’ ou ‘acordar tarde’ e ‘violão’ e ‘piano’.

Nos comentários, os fãs foram a loucura com a parceria dos dois: “Estou amando essa duplinha”, disse um perfil. “Eu amo esse casal”, comentou outro na publicação.

Vale lembrar que há poucas semanas, alguns boatos deram conta de que os cantores estavam vivendo um affair. Esse teria sido um dos motivos para o fim do noivado de Luan e Jade Magalhães e para o fim do namoro de Giulia Be com o cantor Chady.

Em entrevista a Vogue Brasil, a cantora falou sobre os números de sua iniciante carreira, parcerias do sonho com Marília Mendonça e promete que falta mostrar muito ainda ao mundo “Poder ser reconhecida por pessoas que eu admiro me traz um sentimento de gratidão inenarrável, uma sensação de que estou no caminho certo, e a certeza de que tudo isso é só o começo”, disse.

