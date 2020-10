Magazine Giulia Be sobre Luan Santana: “Amigo que quero guardar para vida inteira”

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2020

Giulia diz sempre pensou no sertanejo para o feat e detalha como foi o processo de convidá-lo Foto: Reprodução/Instagram

Giulia Be segue empolgada com o fato de ter gravado com Luan Santana, a quem chama de “melhor vocalista do Brasil”. Os cantores lançaram no último dia 9 o clipe de Inesquecível. Giulia diz sempre pensou no sertanejo para o feat e detalha como foi o processo de convidá-lo.

“Luan é incrível. Ele é um ser humano ímpar, e arrasou na música. Ele canta com muita verdade, muito sentimento, e acabou passando o que eu estava imaginando. A gente se conheceu por causa da música, e eu sabia que queria alguém que cantasse com muita emoção. Para mim, Luan hoje é o melhor vocalista do Brasil. Ele tem uma voz incrível e passa muita emoção quando canta. Eu já tinha botado na cabeça que tinha que ser ele e que seria perfeito. Por mais que seja diferente do estilo dele, ele é um artista múltiplo e faz tudo muito bem. Está aí mais uma prova de que ele não é só um sertanejo star, mas um pop star”, afirma Giulia.

“Não ficaria nem um pouco ofendida se ele não aceitasse. Foi um risco que tomei. Falei ‘eu quero o melhor’. O ‘não’ eu já tinha. São vários fatores de planejamento de carreira, como o momento e se o lançamento cabe no calendário”, acredita ela.

Depois do “sim” de Luan para ela, formou-se a amizade. O sertanejo, que anunciou na segunda-feira (19) o fim do noivado com Jade Magalhães, com quem estava há 12 anos, chamou a cantora para uma live entre eles e Luísa Sonza, onde anunciaram o feat. A parceira vai além das câmeras, e Giulia conta que eles já até conhecem a família um do outro.

“Ele me convidou para a live por causa da música. A gente já tinha entrado no estúdio e gravado. A gente fez tudo muito escondido. A galera não sabia que estava tudo sendo preparado para vir essa música com ele. A gente anunciou na live, o que acabou sendo ótimo”, relembra.

“Acabamos ficando muito amigos e temos muitas coisas em comum sobre gostos musicais. Também nos identificamos com nossos valores e princípios, não só de música, mas de família. A gente acabou ficando muito junto. Ele me recebeu na casa dele com a família dele e conheceu minha mãe, que é minha empresária. Ficaram melhores amigos. Acabou sendo muito legal, foi muito além de só a música, foi a história e troca. É um amigo que quero guardar para a vida inteira”, diz Giulia.

