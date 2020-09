Grêmio Giuliano no Grêmio? Meia encerra contrato com clube árabe e tricolor avalia possibilidade

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio estuda a possibilidade de trazer de volta um velho conhecido da torcida. Nesta terça-feira (29), o meia Giuliano, de 30 anos, anunciou em suas redes sociais a rescisão de contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita. O jogador tinha contrato com o clube até junho de 2021. Com isso, o tricolor avalia retomar contato com o meia que defendeu as cores gremistas entre 2014 e 2016.

O interesse no jogador se dá principalmente pela busca de um meia de articulação. Giuliano pode jogar como terceiro homem, armador e ou até mesmo o lado pela direita.

Contar com esse jogador seria uma vontade do clube, que chegou a fazer movimentos no início da temporada, por recomendação do técnico Renato Portaluppi. Na época, Giuliano não foi liberado pelo clube árabe. No entanto, agora, livre no mercado, a vontade de Renato pode ser concretizada. Sem vínculo com outro clube, a negociação é direta com o próprio jogador e seu estafe.

Seu valor de mercado, porém, pode ser um dos empecilhos. Giuliano está avaliado em € 9 milhões de euros (cerca de R$ 59 milhões na cotação atual), segundo informações do site Transfermarkt.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

