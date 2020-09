Grêmio Geromel e Kannemann testam positivo para Covid-19 e estão fora da partida contra a Universidad Católica

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

No início da tarde desta terça-feira (29) Grêmio anunciou o resultado de uma nova leva de exames, que visa a segurança sanitária para prevenção da COVID-19. Os resultados mostraram que dois exames tiveram resultados positivos: os zagueiros Kannemann e Geromel. Os atletas estão isolados, assintomáticos e farão quarentena de 15 dias conforme o departamento médico do Tricolor.

As 81 novas testagens foram realizadas com atletas, comissão técnica, equipe de apoio e funcionários do CT, para o jogo desta terça-feira (29) na Arena, pela Copa Libertadores da América, contra a Universidad Católica.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

