Grêmio Grêmio garante vitória conta a Católica na segunda etapa com gols de Pepê e Rodrigues

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em um jogo de extremos, o Grêmio venceu a Universidad Católica na Arena do Grêmio e encaminhou a classificação para a próxima fase da Libertadores. A primeira etapa foi fraca, a Católica, com maior posse de bola, levou perigo, mas no segundo tempo tudo mudou. Com gols de Pepê e Rodrigues, o tricolor fez bonito e agora se vê mais tranquilo na competição.

Na escalação, Renato Portaluppi teve que fazer mudanças. Geromel e Kannemann, diagnosticados com covid-19, ficaram de fora, sendo assim, Braz e Rodrigues foram os escolhidos. Lucas Silva, suspenso, deu lugar a Robinho. Começando na lateral esquerda, Cortez foi o primeiro a tentar uma finalização de fora da área, mas a bola foi por cima do gol adversário.

O perigo veio logo depois aos quatro minutos, pelo lado da Católica. Após cobrança de escanteio, Aued, de voleio, fez Vanderlei trabalhar e fazer uma grande defesa. Dominando o meio de campo, a equipe chilena aos 10 minutos somava 80% de posse de bola. Aos 12, Diego Souza teve sua primeira chance: Cortez cruzou na cabeça do atacante e a bola passa perto do canto esquerdo de Dituro.

A partir daí o tricolor acordou e logo depois foi a vez de Alisson tentar abrir o placar. De dentro da área, o meia soltou uma bomba mas a bola foi por cima do gol. A partida foi seguindo sem grandes chances, mas aos 35, Orejuela deu uma de atacante e foi pra cima da marcação. Dentro da grande área, o lateral chutou e o goleiro defendeu. Após o lance a Católica que foi pra cima, mas também sem sucesso. A grande chance do Grêmio veio aos 41, mas Diego Souza estava impedido, era uma grande defesa do goleiro adversário. Os últimos minutos foram do tricolor tentando abrir o placar.

Sem mudanças, a segunda etapa começou com o que faltou no primeiro: gol! Gol do Grêmio! Quando o ponteiro marcava um minuto, Robinho cruzou e a bola sobrou para Pepê que dominou e chutou no canto de Dituro. Aos sete minutos novamente o camisa 25 apareceu mas a bola foi pra fora. Depois, Rodrigues, zagueiro tricolor, também teve sua chance. Na área, ele tentou o chute mas pegou fraco.

Aos 17 ele não desperdiçou! Rodrigues foi o nome do segundo gol tricolor. O Grêmio foi ao ataque com ele, Alisson passou bonito pelo marcador pela direita e deu o passe para o zagueiro que marcou. A Católica se apagou na partida e não conseguia ter boas chances no ataque. Renato foi promovendo trocas na equipe para ganhar tempo e a partida terminou assim: Grêmio 2, Católica 0.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio