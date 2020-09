Futebol Grêmio vence Universidad Católica por 2 a zero, chega a 10 pontos e briga pela liderança do Grupo E

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

Com gols de Pepê e Rodrigues, o Tricolor bateu a equipe chilena. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Com gols de Pepê e Rodrigues, o Tricolor bateu a equipe chilena. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Grêmio entrou em campo na noite desta terça-feira (29), na Arena, para enfrentar o Universidad Católica, em partida válida pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Pepê e Rodrigues foram os responsáveis pelo resultado positivo para o time de Renato Portaluppi, marcando 2 a zero contra o time da casa. Agora o Tricolor segue na briga pela liderança do Grupo E, com 10 pontos.

Primeiro tempo

A partida iniciou com muita disputa de bola, mas com superioridade do time adversário na maior parte da etapa inicial. Mesmo assim, quem chegou primeiro ao ataque foi o Tricolor, com Cortez. O lateral saiu em velocidade pela esquerda e chutou forte, mas mandou para fora, com 3 minutos de bola rolando.

Do outro lado, no minuto seguinte, Pinares cobrou um escanteio na marca penal, Aued chegou para finalizar de primeira, obrigando Vanderlei a operar uma grande defesa e impedir o time chileno de abrir o marcador.

A melhor chance gremista surgiu aos 12 minutos, depois de uma boa jogada coletiva. O lance começou com Darlan acionando Alisson, que serviu Pepê. O atacante abriu para Bruno Cortez, que fez um cruzamento na medida para Diego Souza – o centroavante desviou de cabeça e a bola passou raspando a trave esquerda dos chilenos. Outro lance saiu em seguida, quando Orejuela recebeu um lançamento na direita. Ao invés de cruzar, o lateral rolou para Alisson livre. Ele fez o domínio e chutou forte, mas mandou por sobre a meta.

Passados os primeiros 20 minutos, mais uma chance gremista saiu dos pés de Pepê, que ia recebendo um passe dentro da área, quando Lanaro desarmou o atacante com um carrinho e impediu que ele completasse o lance. Respondendo ao ataque, o Universidad Católica ameaçou com um cruzamento pela direita buscando Aued, mas o atacante cometeu falta sobre Orejuela e a arbitragem anulou a jogada.

Cinco minutos depois, o time visitante chegou com perigo com Lezcano, acionado por Pinares. O atacante conseguiu completar a gol, mas estava totalmente impedido. Mais um lance anulado.

Aos 35 minutos, o Tricolor levou perigo a meta chilena com Orejuela, que do bico da área, soltou a bomba, obrigando Dituro a fazer uma boa defesa. Respondendo ao ataque, o Católica chegou desta vez com Puch, que rolou para Lezcano na direita, mas David Braz chegou de carrinho e cortou a escanteio. Depois de uma nova jogada construída pelos adversários, foi a vez de Fuenzalida cruzar para Zampedri. Braz cortou novamente.

Já com 40 minutos de bola rolando, Pepê fez um cruzamento da esquerda para Diego Souza. O centroavante desviou, obrigando Dituro a fazer uma grande defesa. Mas da mesma forma, o atacante gremista estava impedido.

Segundo tempo

O Grêmio iniciou muito melhor o segundo tempo, sendo efetivo e abrindo o placar logo no minuto inicial. Robinho cruzou da direita, Diego Souza, de costas fez o passe para Pepê, que cortou para a perna direita e chutou no canto direito de Dituro, colocando o Tricolor na frente no marcador.

Outra chance saiu dos pés de Pepê, que tabelou com Diego Souza pela direita, ajeitou e finalizou, mas pegou muito embaixo da bola, com 7 minutos jogados. Em resposta, logo em seguida, os chilenos chegaram com um cruzamento perigoso dentro da área. Zampedri subiu para desviar de cabeça, mandando pra fora.

Em contra-ataque, Rodrigues começou uma jogada, saiu em velocidade e serviu Pepê na esquerda. O atacante recebeu, invadiu a área e devolveu o passe para o zagueiro que chutou, mas o arqueiro adversário fez a defesa, aos 11 minutos.

Os gremistas pressionaram e chegaram por vezes ao ataque. Em uma delas, Alisson recebia um lançamento dentro da área, mas acabou caindo após dividir com Lenaro, mas a arbitragem não assinalou a penalidade.

Em uma dessas oportunidades, aos 17 minutos, o Grêmio ampliou o placar com Rodrigues. O zagueiro começou a jogada no campo de defesa, a bola chegou a Alisson, que fez uma grande jogada e cruzou para a pequena área. Lá, apareceu o camisa 13 para completar e marcar um golaço, assinalando o segundo gremista.

Aos 24 minutos, Darlan da esquerda cruzou para Thaciano mais no meio, que chutou a gol, mas Dituro defendeu no centro da meta.

O Grêmio ainda tentou na reta final da partida, aos 42 minutos, com Ferreira descendo pela esquerda, mas ao chegar próximo a linha de fundo, a defesa chilena acabou ficando com a bola. O Universidad ainda tentou descontar com Lanaro, que subiu para desviar de cabeça uma cobrança de falta, mas Vanderlei defendeu.

Já nos acréscimos, aos 48 minutos, Matheus Henrique serviu Thaciano, que cruzou para Luiz Fernando cabecear, mas a bola saiu sem direção.

O jogo terminou com resultado positivo, para o Tricolor, que chega a 10 pontos e briga pela liderança do Grupo E.

Ficha técnica

Grêmio (2) – Vanderlei; Orejuela, David Braz, Rodrigues (Rhuan) e Cortez; Darlan, Matheus Henrique, Alisson (Lucas Araujo), Robinho (Thaciano) e Pepê (Ferreira); Diego Souza (Luiz Fernando). Técnico: Renato Portaluppi

Universidad Catolica (0) – Dituro; Fuenzalida, Lanaro, Huerta e Rebolledo; Saavedra, Aued e Pinares; Lezcano, Puch e Zampedri. Técnico: Ariel Holan

Gols: Pepê (1min/2T°) e Rodrigues (18min/2T°)

Cartões amarelos: Orejuela e Robinho (Grêmio); Fuenzalida, Aued e Rebolledo (Católica)

Arbitragem: Facundo Tello (ARG)

Local: Arena

