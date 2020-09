Porto Alegre A Feira do Livro de Porto Alegre terá neste ano o seu primeiro patrono negro em 55 anos de evento

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Jeferson Tenório, 43 anos, é escritor e professor. (Foto: Carlos Macedo/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Responsável pela organização da Feira do Livro de Porto Alegre, a CRL (Câmara Riograndense do Livro) revelou nesta terça-feira (29) que o professor e escritor Jeferson Tenório, 43 anos, é o patrono da edição 2020 do evento, marcada para o período de 30 de outubro a 15 de novembro. Pela primeira vez, a tradicional feira da Praça da Alfândega (Centro Histórico) será apenas on-line, por causa da pandemia de coronavírus.

O currículo de Tenório inclui os livros “Estela sem Deus”, “O Beijo na Parede”, ambos premiados, e “O Avesso da Pele”, lançado neste ano. Além de ser o mais jovem, trata-se também do primeiro negro a ser escolhido para a honraria em 55 anos de evento. O seu nome foi definido por um colegiado que contou com a participação de alguns dos patronos de anos interiores, sem uma lista de pré-indicados.

Carioca radicado em Porto Alegre, ele é formado em Letras pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e atua como professor em escola particular. Possui mestrado em Literaturas Lusoaafricanas pela UFRGS e atualmente cursa o doutorado em Teoria da Literatura na PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul).

Patronos anteriores

– 1965: Alcides Maya;

– 1966: João Simões Lopes Neto;

– 1967: Alceu Wamosy;

– 1968: Caldas Júnior;

– 1969: Eduardo Guimaraens;

– 1970: Augusto Meyer;

– 1971: Manuelito de Ornelas;

– 1972: Luís Vaz de Camões;

– 1973: Darcy Azambuja;

– 1974: Leopoldo Bernardo Boeck;

– 1975: Athos Damasceno Ferreira;

– 1976: Erico Verissimo;

– 1977: Henrique Bertaso;

– 1978: Walter Spalding;

– 1979: Auguste Saint-Hilaire;

– 1980: Moysés Vellinho;

– 1981: Adão Juvenal de Souza;

– 1982: Reynaldo Moura e Monteiro Lobato;

– 1983: José Bertaso;

– 1984: Maurício Rosenblatt;

– 1985: Mário Quintana;

– 1986: Cyro Martins;

– 1987: Moacyr Scliar;

– 1988: Alberto André;

– 1989: Maria Dinorah;

– 1990: Guilhermino César;

– 1991: Luis Fernando Verissimo;

– 1992: Paulo Fontoura Gastal;

– 1993: Carlos Reverbel;

– 1994: Nelson Boeck, Edgardo Xavier, Mário de Almeida Lima e Sétimo Luizelli;

– 1995: Caio Fernando Abreu;

– 1996: Lya Luft;

– 1997: Luiz Antonio de Assis Brasil;

– 1998: Patrícia Bins;

– 1999: Décio Freitas;

– 2000: Barbosa Lessa;

– 2001: Armindo Trevisan;

– 2002: Ruy Carlos Ostermann;

– 2003: Walter Galvani;

– 2004: Donaldo Schüler;

– 2005: Frei Rovílio Costa;

– 2006: Alcy Cheuiche;

– 2007: Antônio Hohlfeldt;

– 2008: Charles Kiefer;

– 2009: Carlos Urbim;

– 2010: Paixão Côrtes;

– 2011: Jane Tutikian;

– 2012: Luiz Coronel;

– 2013: Luís Augusto Fischer;

– 2014: Airton Ortiz;

– 2015: Dilan Camargo;

– 2016: Cíntia Moscovich;

– 2017: Valesca de Assis;

– 2018: Maria Carpi;

– 2019: Marô Barbieri.

Um evento diferente

Impedida de produzir atrações presenciais, a organização da Feira do Livro de Porto Alegre de 2020 compensará essa limitação oferecendo ao público uma plataforma digital para compra de publicações. Já a programação cultural terá diversas transmissões ao vivo na internet, diariamente, às 18h e 19h30min.

No que se refere ao segmento infanto-juvenil, as “lives” e demais interações estão previstas para a manhã e a tarde, respectivamente às 9h, 10h30min, 14h e 14h30min. A exemplo do que tem ocorrido nos anos anteriores, as atividades serão gratuitas.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre