Bruno Laux Gleisi Hoffmann planeja reuniões com lideranças do Congresso para alinhamento entre Executivo e Legislativo

Por Bruno Laux | 12 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Em seu primeiro compromisso oficial como ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann almoçou com lideranças da Câmara. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Alinhamento com o Legislativo

Em seu primeiro compromisso oficial como ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann almoçou nesta terça-feira com lideranças da Câmara de partidos de esquerda no Palácio do Planalto. A nova chefe ministerial pretende repetir o encontro com outras legendas nos próximos dias, em reuniões menores, de modo a realizar um alinhamento inicial entre o Executivo e o Congresso após assumir o novo posto de trabalho.

Orçamento em pauta

Seguindo com as atividades do novo cargo, Gleisi Hoffmann se encontrará nesta quarta-feira com o senador Ângelo Coronel (PSD-BA), relator do Orçamento de 2025 no Legislativo, e outras lideranças do Senado. A reunião será pautada por eventuais cortes orçamentários esperados pelo parlamentar na versão final do texto, considerado prioritário pelo governo.

Crédito ao RS

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso aprovou nesta terça-feira, entre outras matérias, a MP que autoriza a liberação de R$ 118 milhões para a recuperação de infraestrutura e o atendimento à população do RS em razão das enchentes de 2024. Os créditos extraordinários liberados pelo texto, que segue para votação no plenário, são destinados à recuperação de estruturas da Defensoria Pública da União e do IBGE no Estado, além de pesquisas sobre os impactos da tragédia e ações relacionadas ao restabelecimento pós-desastre.

Assunto do Parlamento

Apesar da resistência da base governista sobre a possível indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) para a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, o líder do governo na Casa, José Guimarães (PT-CE), garantiu que o governo não “se mete” na composição de comissões. Ainda que reforçando que a decisão cabe às lideranças parlamentares, o petista destacou que a indicação do filho de Jair Bolsonaro ao colegiado pode “criar a possibilidade de mais conflitos internacionais”.

Restrições derrubadas

Depois de pouco mais de um ano impedido de conversar com Jair Bolsonaro, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi autorizado nesta terça-feira pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, a retomar o contato com o ex-presidente. A proibição, em vigência desde fevereiro de 2024, foi determinada pelo magistrado após os dois correligionários terem sido indiciados na investigação sobre uma suposta tentativa de golpe.

Restrições derrubadas II

Como não foi denunciado pela PGR no inquérito do golpe, Valdemar Costa Neto havia solicitado ao STF pela revogação das medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes após seu indiciamento pela PF. Além da retomada de contato com Bolsonaro, o líder do PL também teve devolvido seu passaporte e bens que haviam sido apreendidos, além de receber liberação para participar de cerimônias e homenagens a militares e para viajar ao exterior.

Divulgação de ações

Dando continuidade às mobilizações da Secom da Presidência para melhorar os números de popularidade do presidente Lula, o Planalto deve lançar até o final deste mês um conjunto de ações publicitárias com foco em realizações do governo. Temas como o empréstimo consignado para trabalhadores da iniciativa privada e a liberação do FGTS para cidadãos que aderiram ao saque-aniversário integrarão campanhas veiculadas em diferentes canais de comunicação.

Fiscalização intensificada

Em depoimento à CPI das Bets no Senado, nesta terça-feira, o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou que o fisco nacional criou um grupo de trabalho para analisar os dados de movimentação financeira fornecidos pelas empresas de apostas digitais. O representante do Executivo antecipou que pretende avançar também nos próximos dias com a criação de um programa para regularização das empresas junto ao órgão federal.

Publicidade das bets

A Comissão de Esporte do Senado pode apreciar nesta quarta-feira o projeto que restringe a propaganda de serviços de apostas de quota fixa no Brasil em todos os canais de comunicação. O senador Styvenson Valentim (PODEMOS-RN), autor da medida, argumenta que as bets vivem um contexto de “vale tudo” na divulgação de peças publicitárias, que afirma realizarem um apelo a públicos cada vez mais jovens.

Moradias temporárias

A Secretaria Estadual de Habitação realiza nesta quarta-feira o ato de entrega das chaves de 30 moradias temporárias em Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari. As unidades, que se somam a outras 28 já implantadas no município, foram instaladas em uma área desapropriada pelo Estado para o reassentamento das famílias do Passo de Estrela, maior bairro da cidade, que foi fortemente atingido pelas enchentes de 2024.

Tudo Fácil Empresas

O município de Não-Me-Toque passou a integrar nesta terça-feira o grupo de mais de 60 cidades gaúchas integradas ao programa Tudo Fácil Empresas. A iniciativa, adotada pela prefeitura local durante a Expodireto Cotrijal 2025, permite a abertura de empresas de baixo risco ambiental e sanitário em até dez minutos, de forma célere, desburocratizada e gratuita.

Leilão de veículos

A prefeitura de Porto Alegre terminou nesta terça-feira o leilão de 84 veículos do Executivo municipal que estavam sem utilização. Com todos os lotes arrematados e aguardando a documentação exigida dos compradores, a Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio espera arrecadar ao todo cerca de R$ 1,2 milhão ao fim do processo.

Segurança climática

A capital gaúcha está sediando nesta semana um Workshop de Preparação e Mitigação de Desastres Climáticos, que reúne representantes de secretarias municipais, especialistas nacionais e internacionais e integrantes da sociedade civil. Mobilizado pela Defesa Civil Municipal, o evento visa fortalecer a governança de risco e aprimorar a capacidade institucional para resposta a eventos extremos.

Espaço Mulher

Visando reforçar a segurança feminina nos ônibus que transitam em Porto Alegre, a vereadora Vera Armando (PP) apresentou um projeto de lei que cria o “Espaço Mulher” no transporte coletivo em circulação na Capital. A medida define a delimitação de uma área exclusiva com assentos reservados com o objetivo de reduzir os casos de assédio e importunação sexual no transporte público.

Preservação de nascentes

O vereador Jonas Reis (PT) propôs que a prefeitura de Porto Alegre realize o cadastramento de todas as nascentes existentes na Capital, para fins de proteção, recuperação e conservação dos recursos hídricos. Através da Política Municipal de Proteção, Conservação, Recuperação, Monitoramento e Cadastramento de Nascentes, proposta na Câmara Municipal, o petista busca estimular a conservação e a recuperação de locais do tipo e do seu entorno, além da manutenção da qualidade hídrica e o uso sustentável de suas águas.

* Instagram: @obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/gleisi-hoffmann-planeja-reunioes-com-liderancas-do-congresso-para-alinhamento-entre-executivo-e-legislativo/

Gleisi Hoffmann planeja reuniões com lideranças do Congresso para alinhamento entre Executivo e Legislativo

2025-03-12