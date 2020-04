Colunistas Globo faz megarreunião com autores e expõe “cenários” para volta

Por Flávio Ricco | 22 de abril de 2020

Juliana Paiva, à espera da retomada de “Salve-se Quem Puder”, tem boas lembranças do trabalho em “Totalmente Demais”. (Foto: Lucas Landau/TV Globo)

No meio da semana passada, a Globo realizou uma megarreunião com autores de novelas, remotamente é claro, por causa do novo coronavírus e alguns cenários foram colocados para a retomada das gravações.

Participaram deste encontro, autores titulares e colaboradores das produções que foram interrompidas ainda no ar – “Salve-se Quem Puder” e “Amor de Mãe” – como também daquelas que estavam começando seus trabalhos – “Nos Tempos do Imperador”, “Malhação: Transformação” e “Um Lugar do Sol”, entre outras.

Na oportunidade, entre os vários assuntos colocados, foi estabelecido que todos devem continuar escrevendo normalmente. O detalhe é que, quando essa reunião remota foi convocada, muitos chegaram a imaginar uma suspensão completa de tudo. Mas não. A ordem é seguir em frente.

Mesmo porque quem já estava com a produção levantada e orçada – estúdio e cenográfica – não tinha mesmo razão para se preocupar.

Até uma possibilidade chegou a ser conversada para o reinício de gravações: primeiro, a novela das 9, “Amor de Mãe”, depois, “Salve-se Quem Puder” e assim por diante.

TV Tudo

Quinzenal

Reuniões entre alta cúpula e autores não é nenhuma novidade na Globo. A diferença é que desta vez foi virtual, por causa da pandemia, e por isso contou com uma presença maior de participantes. Mas cada um da sua casa.

Esses encontros devem continuar acontecendo, quinzenalmente. Os autores foram informados sobre as situações possíveis no reinício das gravações.

Os cenários

A entrega dos capítulos escritos, tanto das novelas que já existiam quanto das próximas, deve seguir normalmente, dentro dos prazos estabelecidos anteriormente. Com isso, quando tudo voltar ao normal, a Globo terá toda a parte de produção facilitada.

E são dois os possíveis cenários para retomada de gravações:

– Otimista: em junho ou julho – Pessimista: agosto.

Histórico

O canal de notícias GloboNews, do Grupo Globo, com 23 anos em operação, pela primeira vez assumiu a terceira posição no ranking de audiência da TV Paga.

Após ter fechado 2019 em 7º lugar no ranking da TV por assinatura, sua melhor posição anual histórica, a GloboNews subiu quatro posições, contabilizando os dados de início do ano até o momento. A chegada ao terceiro lugar foi impulsionada pela cobertura da pandemia da Covid-19.

Jornalismo

Eduardo Ribeiro assume a apresentação do “Coronavírus Plantão”, na Record, às quintas-feiras à noite no lugar de Luiz Bacci.

Os motivos dessa troca de comando ainda não são informados.

A tal experiência

Após a exibição de “Fina Estampa” em edição especial na Globo, não foram poucos os elogios à trama, e críticas à produção que estava no mesmo horário – “Amor de Mãe”.

Mas tem o seguinte: não dá para comparar um alguém como Aguinaldo Silva com Manuela Dias. Estão separados por muitos quilômetros em termos de bagagem. Chega a ser injusto.

Propósito

Juliana Paiva, à espera da retomada de “Salve-se Quem Puder”, tem boas lembranças do trabalho em “Totalmente Demais”, em reprise na Globo, em que viveu Cassandra, a grande rival de Eliza (Marina Ruy Barbosa).

“Na época, quando fiz [a novela], se lia alguma coisa triste no noticiário, eu me alegrava por fazer uma personagem que fazia o povo rir. É um pouco como agora. Tudo tem um propósito”, comenta Juliana.

Delas

O “CNN Todos Juntos”, estreia do último domingo, terá sempre Carol Nogueira na edição de fim de semana, a partir de 21h.

E Taís Lopes, de segunda a sexta-feira, às 23h.

Informação

A TV Cultura lança na próxima segunda-feira o “Jornal da Tarde”.

Este novo informativo, que irá substituir o “Jornal da Cultura – 1ª edição”, trará um olhar mais acentuado para temas como saúde, educação, consumo e mobilidade.

Investimento

O “Jornal da Tarde”, da Cultura, contará com um cenário que incorpora o ambiente da redação e, diferentemente do “JC1”, o sofá dará lugar a uma bancada. ​

Comandado por Joyce Ribeiro e Aldo Quiroga, será apresentado de segunda a sexta, a partir das 12h30, na Cultura, no YouTube e no site oficial da emissora.

Novo caminho

A parada do “Encontro” e o seu retorno agora foi altamente salutar para o programa.

Um novo caminho foi descoberto, permitindo que Fátima Bernardes possa usar muito mais convenientemente toda a sua experiência como jornalista e comunicadora.

Salto interessante

O “Encontro com Fátima Bernardes” ficou mais bonito, interessante e passou a prestar serviço.

O programa ganhou em dinamismo e agilidade. A Globo, agora e quando tudo isso acabar, poderá se servir dele para dar um salto de qualidade bem importante nas suas manhãs. Está valendo mesmo.

Volta do Marcão

Se nada mudar em relação ao combinado, Marcão do Povo voltará à apresentação do “Primeiro Impacto” nesta sexta-feira, dia 24.

Como expectativa, se haverá um pedido de desculpas no ar ou, vida que segue.

C’est fini

O programa “A Tarde é Sua”, comandado por Sonia Abrão, vai comemorar em 1º de maio, 14 anos de Rede TV!. Já são quase 8 mil horas no ar e mais de 10 mil entrevistas.

Soninha é craque.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

