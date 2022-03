Inter Globo-RN x Inter: escalações, momentos, arbitragem e transmissão

Por Andrei Severo * | 3 de março de 2022

Colorado estreia na Copa do Brasil 2022 na noite desta quinta-feira (03), e um empate classifica o clube para a próxima fase Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

Na noite desta quinta-feira (03), às 21h30, Globo-RN e Inter se enfrentam em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, pela primeira fase da Copa do Brasil. Pelo regulamento, um empate já classifica o colorado gaúcho para a segunda fase da competição.

GLOBO-RN

2022 está apenas no seu terceiro mês, porém, por mais incrível que pareça, o Globo conta com seu terceiro técnico na temporada. O treinador Jaelson Marcelino fará seu terceiro jogo comandando a equipe potiguar. Atual campeão no Rio Grande do Norte, a equipe terá todos seus jogadores à disposição e espera surpreender o colorado.

Provável escalação: André Zuba, Alessandro, Mael, Eduardo Bahia e Fernando; Ramon, Hítalo, Nino e Hiltinho; Anderson e Rômulo.

INTER

Por conta dos conflitos que ocorreram pré-Grenal e o adiamento do clássico para a próxima semana, o Inter não joga há 13 dias, quando perdeu para o São José por 3 a 2, no estádio Passo D’Areia. Para enfrentar o Globo-RN, longe de casa, o colorado não terá uma peças importante.

Taison, que foi liberado durante a semana dos treinamentos, por conta de questões familiares, não viajou junto com a delegação e desfalca o time. Gustavo Maia, Palacios e Rodrigo Lindoso não foram relacionados por opção da comissão técnica. Já Fabrício Bustos pode fazer sua estreia pelo colorado.

Ainda, a partida pode ser histórica para D’Alessandro. O gringo, caso atue, completará 524 partidas com a camisa colorada e se consolidará sozinho na segunda colocação na lista de jogadores que mais atuaram pelo Inter. O argentino passaria a marca de Bibiano Pontes, no qual igualou na partida contra o Brasil de Pelotas, no Beira-Rio.

Provável escalação: Daniel; Fabrício Bustos, Kaique Rocha, Victor Cuesta e Moisés; Gabriel e Johnny (Rodrigo Dourado); Edenilson, D’Alessandro (Boschilia ou Maurício) e David; Wesley Moraes.

ARBITRAGEM

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim

Árbitro Assistente 1: Rondinelle dos Santos Tavares

Árbitro Assistente 2: Wagner Jose da Silva

TRANSMISSÃO

Você acompanha todos os detalhes desse jogo, a partir das 19h30, ao vivo na Rádio Grenal, com narração de Haroldo de Souza, comentários de Flávio Dal Pizzol, reportagem de Bruno Soares, além do plantão de Rogério Bohlke.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

