Inter Melou: Inter cancela compra de Marrony por conta de conflitos envolvendo Rússia e Ucrânia

Por Andrei Severo * | 3 de março de 2022

Marrony havia acertado sua ida ao Inter, mas nas últimas horas a negociação tomou caminhos totalmente contrários Foto: Divulgação / Atlético-MG Foto: Divulgação / Atlético-MG

As últimas horas foram determinantes entre Inter e Marrony. Ao que tudo indicava, a contratação do atacante como novo reforço colorado era dada como certa, porém, o negócio melou por conta dos conflitos que vem ocorrendo entre Ucrânia e Rússia.

O grande motivo é por conta da venda de Yuri Alberto ao Zenit, da Rússia. Clube gaúcho usaria o valor que receberia pela transação do ex-atacante colorado (cerca de 25 milhões de euros) para investir na compra de Marrony. Porém, os conflitos envolvendo os russos preocupam o Inter, que teme não receber os pagamentos dentro do prazo estipulado. Sendo assim, os dirigentes entraram em contato com o staff do atacante e cancelando a transferência.

Recapitulando a negociação, o Inter inicialmente havia tentado um empréstimo de Marrony, que seria de uma temporada com opção de compra. Estava tudo certo entre Inter e staff do atleta, e faltava um “ok” do Midtjylland. Essa liberação aconteceu, porém o clube dinamarquês queria a venda e o colorado achou interessante.

A proposta foi feita e tudo ficou encaminhado. Porém, o Midtjylland impôs algumas condições que fizeram o Inter recuar e não enviar últimos documentos para concretizar a negociação. Passada a fase de negociação, tudo se acertou e o contrato foi feito. Marrony já tinha até passagens reservadas. Porém, ocorreu os conflitos envolvendo a Rússia, e que impactou diretamente no cofre colorado e assim, Inter e Marrony chegaram em um final negativo nas tratativas.

O Inter segue no mercado em busca de atacantes de lado. A posição é vista como a principal carência no elenco, que hoje tem como atacantes no plantel apenas quatro nomes: Wesley Moraes, David, Palacios e Gustavo Maia. Sendo que, os dois últimos citados, não vem sendo sequer relacionados por Cacique Medina para as partidas.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

