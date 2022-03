Esporte Inter enfrenta Globo-RN pela Copa do Brasil; Acompanhe

Por Redação O Sul | 3 de março de 2022

Colorado já fez reconhecimento do gramado. Foto: Reprodução/Twitter SC Internacional Colorado já fez reconhecimento do gramado. (Foto: Reprodução/Twitter SC Internacional) Foto: Reprodução/Twitter SC Internacional

Internacional e Globo-RN jogam nesta quinta-feira (3), às 21h30min, pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo será no estádio Manoel Barreto, em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte. Quem vencer avança para a próxima fase. Em caso de empate, o Colorado segue no torneio.

Provável escalação do Inter

Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Gabriel, Johnny, Edenilson, Mauricio e David; Wesley Moraes. Técnico: Alexander Medina.

Provável escalação do Globo-RN

André Zuba; Alessandro, Mael, Eduardo Bahia e Fernando Ceará; Ramón, Hítalo, Hiltinho e Nino Mipibu; Rômulo e Anderson. Técnico: Jaelson Marcelino.

