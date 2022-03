Brasil Novo chefe da Polícia Federal deve trocar diretor responsável por investigações contra políticos e crime organizado

Por Redação O Sul | 3 de março de 2022

Há uma avaliação interna de que o comando da PF pode ser novamente trocado em janeiro, a depender do resultado das eleições. Foto: PF/Divulgação Há uma avaliação interna de que o comando da PF pode ser novamente trocado em janeiro, a depender do resultado das eleições. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

O novo diretor-geral da PF (Polícia Federal), Márcio Nunes de Oliveira, deve trocar o delegado que comanda a área responsável por investigar políticos e integrantes do crime organizado, a Dicor (Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado). Ele também pretende promover alterações em outras cadeiras da cúpula da instituição. Márcio Nunes já esteve em reunião com os atuais diretores e lhes informou sobre mudanças que faria no órgão.

O setor onde tramitam inquéritos de políticos estava sob o comando do delegado Luís Flávio Zampronha, que tem no currículo participação em investigações de combate à corrupção, como o escândalo do Mensalão, por exemplo. A Dicor é considerada um dos postos mais sensíveis dentre as diretorias da PF, justamente pela sua área de atuação.

O nome mais cotado para substituir Zampronha é do superintendente da PF no Ceará, Rodrigo Pellim. Ele já atuou no Mato Grosso do Sul na repressão ao tráfico de armas e drogas e foi superintendente em outros Estados, como Rondônia e Rio Grande do Norte. Nos bastidores, Pellim é considerado um delegado respeitado.

Dentro da estrutura da Dicor funciona a Cinq (Coordenação de Inquéritos), responsável por todas investigações que tramitam no STF (Supremo Tribunal Federal) e STJ (Superior Tribunal de Justiça) contra políticos com foro privilegiado, como o próprio presidente Jair Bolsonaro e aliados seus. O Cinq atualmente é coordenado pelo delegado Leopoldo Soares Lacerda. Segundo integrantes da PF, ainda não houve definição sobre a permanência dele no posto.

A DIP (Diretoria de Inteligência Policial), comandada pelo delegado Rodrigo Carneiro Gomes, também deve passar por mudanças. O setor é estratégico por ser responsável pelas investigações a ataques de hackeres a diversas instituições, entre elas o STF. Também cabe à área produzir relatórios de inteligência destinados ao diretor-geral da PF e a órgãos do governo federal.

Deve ser escolhido para o posto o delegado Alessandro Moretti, atual diretor da Tecnologia da Informação e Inovação da PF. Ele havia trabalhado com o ministro da Justiça, Anderson Torres, no período em que Torres era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.

Essas trocas são comuns quando há uma mudança na direção-geral da PF, principalmente nos cargos mais sensíveis. Mas o novo diretor-geral também sinalizou que deve manter parte dos atuais diretores e superintendentes. Como ele está assumindo o cargo agora, em março, portanto, a menos de um ano do fim do governo, há uma avaliação interna de que o comando da PF pode ser novamente trocado em janeiro, a depender do resultado das eleições.

Nunes foi nomeado ao cargo na semana passada, por uma decisão do ministro da Justiça, que resolveu exonerar do posto o então diretor-geral da corporação, Paulo Maiurino, nomeado para o cargo em abril do ano passado. Por questões burocráticas, Nunes ainda não tomou posse e, durante esta semana, deverá continuar despachando do Ministério da Justiça, onde ocupava o posto de secretário-executivo de Anderson Torres. A previsão é que Nunes tome seja empossado na semana que vem, mas ele deve definir os principais nomes de sua gestão até esta sexta-feira (4).

Nos bastidores, um dos componentes citados para a troca na cúpula do órgão é a proximidade de Maiurino com ministros do STF, em um momento de embates entre o presidente Jair Bolsonaro e a corte superior. Integrantes da gestão de Maiurino citam que houve alguns descontentamentos de Anderson Torres com o agora ex-diretor-geral da PF, o que culminou na decisão pela mudança. Maiurino assumirá o comando da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, órgão do Ministério da Justiça.

