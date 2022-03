Brasil Vendas de motos sobem 29% em fevereiro contra igual mês de 2021, diz Fenabrave

Por Redação O Sul | 3 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Com o resultado, o setor terminou o primeiro bimestre com 163,7 mil unidades comercializadas. Foto: Divulgação Com o resultado, o setor terminou o primeiro bimestre com 163,7 mil unidades comercializadas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As vendas de motos tiveram alta de 29% em fevereiro frente ao volume do mesmo mês do ano passado, chegando a 74,1 mil unidades.

Na comparação com janeiro, houve queda de 17,4% no mercado de motocicletas novas, informou nesta quinta-feira (3) a Fenabrave, associação que representa as concessionárias.

Com o resultado, o setor terminou o primeiro bimestre com 163,7 mil unidades comercializadas, 14,3% acima do volume registrado nos dois primeiros meses de 2021.

Líder com folga nesse mercado, a Honda respondeu por 74,5% de todas as motos vendidas no Brasil nos dois meses. Vice-líder, a Yamaha ficou com 18,8%.

Máquinas agrícolas

As vendas de máquinas agrícolas, entre tratores e colheitadeiras, tiveram crescimento de 23,5% em janeiro quando comparadas ao mesmo mês do ano passado. O balanço foi divulgado pela Fenabrave, associação que, além das concessionárias de automóveis, representa revendedores de equipamentos usados no campo.

No total, 3,8 mil unidades foram entregues a produtores rurais no primeiro mês do ano, o que, por outro lado, representa uma queda de 33,5% frente ao volume de dezembro.

Como não se trata de emplacamentos, que podem ser atualizados diariamente, os números de máquinas agrícolas precisam ser levantados com os fabricantes. Por isso, as estatísticas têm defasagem de um mês em relação ao balanço das vendas de carros, cujos resultados divulgados nesta quinta-feira pela Fenabrave já são relativos a fevereiro.

Segundo o presidente da associação, José Maurício Andreta Júnior, as perspectivas são de demanda aquecida por esses equipamentos rurais durante todo o ano, dado o recorde de produção agrícola. “O ano passado foi ótimo para a venda de tratores e máquinas agrícolas. Foram mais de 58 mil unidades comercializadas, e o cenário para este ano também é positivo”, comentou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil