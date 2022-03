Esporte Magnata russo dono do Chelsea, tem iate de 7 bilhões de reais preparado para guerra

Por Redação O Sul | 3 de março de 2022

Iate de Roman Abramovich tem 162,5 metros de comprimento e comporta até 70 hóspedes. (Foto: Divulgação)

O bilionário Roman Abramovich, dono do clube de futebol inglês Chelsea, tem o maior avião particular do mundo, um Boeing 787-8 Dreamliner avaliado em 264 milhões de libras, ou R$ 2 bilhões. Quando o assunto é iate, o magnata russo se supera: ele é dono de um Eclipse, que custa 1,1 bilhão de libras, ou R$ 7 bilhões. Mas o que impressiona é que o barco é preparado até para uma guerra.

O Eclipse possui todos os vidros blindados e a embarcação é protegida por um sistema de defesa antimísseis. Além disso, há dois helipontos, três barcos e um mini-submarino que pode descer a uma profundidade de 48 metros, caso o magnata precise fazer uma fuga repentina.

Nunca é demais relembrar que a Rússia está em guerra com a Ucrânia e o Eclipse é considerado o iate particular mais seguro para uma guerra.

Fabricado pelo renomado construtor naval alemão Blohm & Voss nos estaleiros de Hamburgo, na Alemanha, o Eclipse foi lançado em 2010, após cinco anos de projeto, desenvolvimento e testes. Na época, o dono do Chelsea desembolsou 300 milhões de libras. O valor atual de 1,1 bilhão de libras foi estimado pela empresa norte-americana Atlas Marine Systems.

Com 162,5 metros de comprimento, o Eclipse é o segundo maior iate privado do mundo – o maior se chama Azzam e tem 17,3 metros a mais. Ele pesa 13.000 toneladas, tem 1.000.000 litros de capacidade no tanque de combustível e é movido por quatro motores a diesel com nada menos do que 39.700 cv juntos. A velocidade máxima é de 40,7 km/h.

Equipamentos de guerra e números a parte, o iate traz extremo conforto pelo preço. O Eclipse tem nove decks, no sétimo tem uma piscina com um recurso eletrônico para tampá-la e virar uma pista de dança, mas tem outra piscina no oitavo deck com churrasqueira, forno para fazer pizza e uma lareira embutida. Além delas, há mais duas piscinas

O iate tem 24 quartos para 70 hóspedes, banheiras de hidromassagem, sauna, boate, cinema, sala de conferências, sala de jogos para crianças, salão de cabeleireiro com spa, salão de beleza, e um enorme ginásio para prática de esportes. O custo anual deste iate é de 40 milhões de libras, ou R$ 269 milhões.

O empresário está vendendo o Chelsea, clube que comprou em 2003. Segundo o Daily Mail, ele está pedindo 3 bilhões de libras, ou R$ 20,6 bilhões.

