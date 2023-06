Geral GM vai interromper a produção do Onix no País, apesar do programa de redução de preços anunciado pelo governo

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2023

A General Motors avisou aos trabalhadores que vai interromper por dez dias a produção do Onix, o carro de passeio mais popular do País. (Foto: Divulgação)

As montadoras seguem parando a produção, apesar da perspectiva de medidas para reduzir os preços dos carros. Ainda que o governo tenha anunciado descontos no valor dos modelos de entrada, a General Motors (GM) avisou aos trabalhadores que vai interromper por dez dias a produção do Onix, o carro de passeio mais popular do País. A montadora confirmou a informação divulgada pelos sindicatos dos metalúrgicos de que vai paralisar a produção em São José dos Campos (SP), nas próximas duas semanas – 12 a 23 de junho –, e em Gravataí, entre os próximos dias 12 e 21.

O vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na segunda-feira (5) medidas para baratear o preço dos veículos. O plano prevê desconto de R$ 2 mil até R$ 8 mil no preço final de carros e subsídios para a redução do preço de caminhões e de ônibus.

Segundo o sindicato dos metalúrgicos da região, a fábrica da GM em Gravataí, onde o Onix é produzido, vai parar a partir da próxima segunda-feira, 12, com retorno marcado para o dia 22. O motivo é o baixo desempenho do mercado, agravado nas últimas três semanas pela espera dos descontos, que leva o consumidor a adiar a compra.

Na esteira da promessa do governo, a Volkswagen desistiu de suspender parte da produção em Taubaté, no interior paulista, mas não em São José dos Pinhais, no Paraná, onde produz o utilitário esportivo T-Cross. Ainda que o modelo tenha opções abaixo do teto de preço anunciado pelo governo, os trabalhadores de um dos turnos da unidade paranaense tiveram na segunda-feira contratos de trabalho suspensos, o chamado layoff. A medida deve durar entre dois e cinco meses.

Além de Gravataí, a General Motors vai parar nas próximas duas semanas — entre os dias 12 e 23 — a produção na fábrica de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Neste caso, porém, os modelos produzidos no local — a picape S10 e o utilitário esportivo Trailblazer — não foram, a princípio contemplados pelas medidas de redução de preços do governo.

Conforme informações do sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos, a fábrica, pela queda da demanda, vai interromper não só a produção de carros, mas também de motores, bem como parte dos departamentos administrativos. Haverá também férias coletivas para trabalhadores da linha de transmissões no período de 19 a 28 de junho.

A estimativa é que deixarão de ser produzidas três mil unidades da picape S10 e 280 do Trailblazer. A parada da montadora será remunerada e, posteriormente, compensada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

