Com origem na China antiga, o pequeno alimento vermelho concentra grandes quantidades de antioxidantes. (Foto: Reprodução)

Apelidado de “o fruto da eterna juventude”, o goji berry (ou baga de goji, em portugês, sendo baga a designação para fruta carnosa com sementes) é um sucesso entre os alimentos nutritivos e saudáveis. É uma pequena fruta vermelha desidratada, semelhante às passas, e com um sabor doce, conhecida por fortalecer o sistema imunológico e prevenir o envelhecimento das células do corpo. Por esses motivos, nos últimos anos seu consumo viralizou entre os adeptos de um estilo de vida mais saudável.

Alimento milenar, a fruta é originária da China, onde era utilizada para fins medicinais, para melhorar a longevidade e para tratar problemas respiratórios e cardiovasculares.

O goji berry desembarcou no ocidente, no século XIX, e sua popularidade vem aumentando devido aos seus diversos benefícios estéticos e físicos. A hashtag #berryasdegoji acumula 217,1 milhões de visualizações na plataforma de vídeos Tik Tok. Lá, usuários de todo o mundo postam vídeos experimentando a fruta e listando os seus inúmeros benefícios.

Considerado um superalimento, o goji berry, segundo a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, ganhou relevância mundial significativa há duas décadas devido ao seu alto índice de componentes bioativos, essenciais para a promoção da saúde.

“É um produto natural, livre de processos industriais e conservantes artificiais”, afirma Estefanía Beltrami, nutricionista.

A fruta vem de uma planta conhecida como Lycium barbarum, um tipo de arbusto característico de climas temperados, que cresce de maneira selvagem no Himalaia e nas regiões do Tibete e da Mongólia, na Ásia.

Benefícios

O goji berry contém propriedades fundamentais para o corpo. Para Beltrami, sua composição química é totalmente completa.

“Tem todos os macronutrientes de que precisamos e que são responsáveis ​​por gerar energia e manter os tecidos vitais do corpo: 65% são carboidratos, 15% proteínas, que neste caso inclui todos os aminoácidos essenciais, e 10% de gorduras insaturadas”, diz a nutricionista.

Por sua vez, também são fontes de micronutrientes. Analía Yamaguchi, especialista em nutrição clínica do Hospital Italiano, explica que a fruta contém minerais como potássio, cálcio, zinco, magnésio e ferro. Componentes antioxidantes e anti-inflamatórios que retardam o envelhecimento celular e protegem a microbiota intestinal, grupo de microrganismos alojados no cólon, responsáveis ​​por regular as funções do organismo e mantê-lo em equilíbrio.

À lista, unem-se também as vitaminas do grupo B e C, necessárias para fortalecer o sistema imunológico e prevenir o desenvolvimento de doenças e infecções. A esse respeito, Yamaguchi acrescenta que, quando a vitamina C é ingerida após o almoço ou jantar, “o ferro é melhor fixado, principalmente em vegetarianos”.

Além disso, a fruta ainda é aliada da visão, pois possui carotenoides: pigmentos orgânicos que dão cor aos alimentos – como no caso da cenoura, do tomate e da gema do ovo –, ajudando os músculos oculares e evitando sua deterioração. Além disso, graças à presença de flavonoides, compostos naturais que fazem parte das plantas, o cérebro e o coração também ficam protegidos.

Diante desse cenário, o MedlinePlus, site mantido pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, menciona que, graças às suas substâncias, o goji berry é usado para tratar doenças como diabetes, auxilia na perda de peso e no cuidado da pele. Porém, enfatizam que ainda não há boas evidências científicas que respaldem esses usos.

Consumo

Esta fruta apresenta-se em diferentes formatos: recheada, crua, em pó e em suplementos, podendo ser consumida de muitas maneiras e adaptada ao gosto pessoal. A nutricionista Beltrami esclarece que uma das opções é combinar a fruta em pratos doces.

“Pode ser misturada com iogurte, em preparações para pudins e pão-de-ló, ou, por exemplo, como cobertura de panquecas.”

Já os adeptos dos sabores agridoces “podem adicionar esta fruta a saladas ou sopas”, indica a nutricionista, explicando que outra alternativa é batê-la ou usar o pó para fazer sucos, batendo bem para misturar em diferentes bebidas e realçar o gosto.

Sobre a dose recomendada para ser ingerida, um relatório do MedlinePlus afirma que, para um consumo seguro, a quantidade diária não deve exceder os 15 gm. No entanto, os pesquisadores sugerem que é melhor consumir a fruta por um curto período de tempo, pois não se sabe ao certo se pode gerar efeitos colaterais a longo prazo.

Por se tratar de um produto específico e um tanto exótico, o goji berry pode ser encontrado embalado em lojas de produtos naturais e dietéticos.

