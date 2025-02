Esporte Gol olímpico de Neymar contra o Inter de Limeira repercute no mundo inteiro: “Se diverte e o Santos sorri”

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O atacante marcou seu segundo gol pelo clube paulista desde o seu retorno Foto: Raul Baretta/Santos O atacante marcou seu segundo gol pelo clube paulista desde o seu retorno. (Foto: Raul Baretta/Santos) Foto: Raul Baretta/Santos

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No último domingo (23), Neymar marcou um gol olímpico na vitória sobre a Inter de Limeira por 3 a 0 no Campeonato Paulista. Fora do Brasil, o desempenho do jogador pelo Santos tem sido considerado como “genial” e elogiado em diversos jornais pelo mundo, que também ressaltam a “alegria” do atacante desde que retornou ao País.

“Neymar se diverte e o Santos sorri”, destacou o As, da Espanha. “Ele está longe de ser capaz de oferecer sua melhor versão, o que o levou a ser um dos melhores do mundo, mas ele mantém toda a sua qualidade, o que lhe permitiu dar uma lição magistral à bola contra o modesto Inter de Limeira.”

“Seu melhor desempenho desde que voltou a vestir a camisa do Peixe veio diante de uma equipe treinada por Márcio Fernandes, o técnico que o fez estrear como profissional em Santos”, também destacou o jornal. “Seu desempenho em Limeira, além de garantir a vaga do Santos para as quartas de final do Paulistão, fez até mesmo a torcida rival se render ao novo rei de Santos.”

Após o gol, o craque também recebeu os aplausos da torcida rival. Esse foi o segundo gol de Neymar desde sua volta ao Santos. “Os anos passam, mas a qualidade de Neymar estará intacta mesmo já tiver pendurado as chuteiras”, destacou o Mundo Deportivo, também da Espanha.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/gol-olimpico-de-neymar-contra-o-inter-de-limeira-repercute-no-mundo-inteiro-se-diverte-e-o-santos-sorri/

Gol olímpico de Neymar contra o Inter de Limeira repercute no mundo inteiro: “Se diverte e o Santos sorri”

2025-02-24